¿Por qué se lanzó de un puente una mujer junto a su hijo en Colombia?

Las autoridades de Ibagué, capital del departamento del Tolima, Colombia, investigan este jueves 7 de febrero del 2019 los hechos que llevaron a una mujer de 32 años a acabar con su vida y la de su hijo de 10, lanzándose de un puente.

Según el alcalde Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la mujer habría estado sumergida en un problema por deudas irregulares conocido como 'gota a gota'.



En este sistema de préstamos, personas particulares entregan ciertas cantidades de dinero de forma rápida y sin garantías que deben devolver en pequeñas cuotas a intereses muy altos, que oscilan entre el 10% al 40%.



“Esto termina haciéndole daño o inclusive costándole la vida a la persona que tienen estos préstamos, esta señora que era madre soltera, desafortunadamente estaba desesperada ante la presión de estas deudas y tenemos este horrible caso”, afirmó Jaramillo para un medio local.



Después de recibir el dinero, las víctimas tienen 20 o 30 días para empezar a realizar los pagos de las cuotas diarias. Los cobradores llegarán puntualmente a cobrar la deuda durante el tiempo acordado. Si uno persona no cumple con las cuotas, es muy posible que su vida corra peligro, señaló Jaramillo.



El Burgomaestre afirmó que este es el segundo caso que se registra recientemente en esta ciudad por el mismo factor.



Esta última tragedia ocurrió la mañana del miércoles 6 de febrero del 2019 en el puente de la variante de Ibagué que está en construcción y que al parecer no contaba con vallas de seguridad. La mujer se lanzó junto a su hijo de 10 años. Ambos murieron frente a miembros de organismos de socorro que intentaban persuadirla para que no se suicide.



Los momentos de tensión duraron aproximadamente 21 minutos, en los que por todos los medios, personal policial, psicólogos, amigos y vecinos, suplicaron a la mujer que no saltara. Sin embargo, la mujer tomó la decisión de quitarse la vida y llevarse con ella a su pequeño hijo.



Al ver el hecho, policías, psicólogos y demás testigos lloraron por la fatal decisión de la mujer. Todo quedó grabado en una transmisión en vivo que hizo el medio local Ondas de Ibagué.



Inmediatamente personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué y la Defensa Civil iniciaron los trabajos para rescatar los cuerpos que quedaron a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia.