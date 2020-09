Con USD 9,1 millones entregados a 3 600 becarios se cubre 14% de la deuda, dice gremio

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Economía y Finanzas informó este jueves 24 de septiembre del 2020, por medio de un comunicado, que transfirió USD 9,1 millones a los becarios nacionales y del exterior.

El monto –señaló la Cartera– permitirá a más de 3 600 becarios disponer de los recursos necesarios para su subsistencia. A lo largo del 2020, se ha destinado USD 23,2 millones para cumplir con los ecuatorianos que están dentro y fuera del país cumpliendo con sus estudios superiores, se lee en el comunicado.



El pago –dijo Finanzas– se efectuó como parte del acuerdo adquirido en la mesa técnica conformada entre el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Especializada Permanente de Educación de la Asamblea Nacional y los representantes de los becarios nacionales, becarios en el exterior, médicos posgradistas e internos rotativos.



Antes de que hace cuatro meses se eliminara el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH), Finanzas ya había otorgado esos nueve millones y el Instituto dejó listo el documento para que se emitiera el pago, señaló Karla Rodríguez, vocera de la Asociación de Becarios Retornados del Ecuador (Abrec). “Ese dinero tuvieron que haberlo pagado en agosto, porque ya estaba previsto por el IFTH”.



El 8 de mayo, el presidente Lenín Moreno suprimió el IFTH a través del Decreto 1040. Este ente se creó en el 2015, en reemplazo del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). Las competencias, atribuciones, funciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones, que le correspondían al IFTH fueron asumidos por la Senescyt.



Según la representante de los becarios, para los 3 600 ya estaba emitido el respectivo documento de pago. El dinero proyectado para este año –señaló Rodríguez– son USD 75 millones: 43 millones para becarios nacionales y 31 millones para internacionales.



“Antes de los USD 9,1 millones se ejecutaron ocho, lo que daría un total de 17 millones. Es decir que solo han pagado el 14% de la deuda y ya faltan solo tres meses para que se acabe el año”.



Además, la vocera de Abrec señaló que hay varios casos en los que los estudiantes no han recibido sus pagos desde el 2019. Rodríguez comentó que en la mesa técnica conformada por las entidades, becarios y asambleístas manifestaron que los USD 9 millones no son suficientes.



En varios chats en los que la representante se comunica con becarios nacionales y con quienes se encuentran en el exterior ha conocido casos. “Mi último pago fue en marzo del 2019 y este 30 de septiembre termina mi contrato”, “no me han pagado colegiatura ni manutención”, “nada desde noviembre del 2019”, son algunos de los mensajes que ha recibido.



En la reunión mantenida, las autoridades informaron que los becarios nacionales son 8 709, los internacionales 1 229, además de 744 posgradistas, con un total de 10 682 becarios, dijo Karla Rodríguez.

“Pierde el Ecuador al tener tanto becario en el exterior con mucho potencial. Preocupa la imagen que está dando el país al mundo, porque hay compromisos del año anterior, no solo por la pandemia”.