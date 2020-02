Detienen a disidente que pidió renuncia de presidente Xi Jinping por la epidemia de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Un disidente chino, Xu Zhiyong, fue detenido tras haber pedido la renuncia del presidente Xi Jinping, entre otras razones por su mala gestión de la epidemia del nuevo coronavirus, anunció este martes 18 de febrero del 2020 la organización Amnistía Internacional.

Xu Zhiyong, un militante anticorrupción, pidió el 4 de febrero la renuncia de Xi a quien criticó por la mala gestión de la guerra comercial con Estados Unidos, de las manifestaciones en Hong Kong y de la epidemia del nuevo coronavirus.



“Los suministro médicos escasean, los hospitales están desbordados y muchas personas contaminadas no han sido examinadas”, denunció Xu Zhiyong, que purgó una pena de cárcel de cuatro años entre 2013 y 2017.



Xu, que se encontraba prófugo desde diciembre, tras haber participado en un acto opositor en la ciudad de Xiamen (sureste), seguía criticando al gobierno en las redes sociales.



La epidemia ha generado una ola críticas contra el gobierno, acusado de haber reaccionado a destiempo y de obstaculizar la libertad de expresión.



La muerte de un médico de Wuhan, que en diciembre había sido interrogado por la policía después de alertar sobre la epidemia, desató la cólera popular en las redes sociales.



“La guerra del gobierno chino contra el coronavirus no lo desvió de su ofensiva generalizada contra las voces disidentes”, afirmó Amnistía Internacional.



Xu Zhiyong fue detenido en Cantón (sur) , dijo una fuente que requirió el anonimato.



La policía de Cantón por su parte no respondió a las preguntas.



Hua Ze, una amiga del disidente que vive en Estados Unidos, confirmó que no tenía noticias de Xu desde el sábado.