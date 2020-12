Detienen a diputado venezolano que amenazó a dos mujeres con un arma

El diputado chavista Edgar Reyes, que integra el Consejo Legislativo del estado venezolano de Miranda (centro), fue arrestado tras amenazar con un arma a dos mujeres en un centro comercial, informó este martes 22 de diciembre del 2020 el fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab.

En su cuenta de Twitter, Saab explicó que Reyes será presentado ante el tribunal competente por la sección de la Fiscalía en el también céntrico estado Carabobo, donde amenazó a las mujeres con una pistola en la mano.



Reyes está acusado de los delitos de "violencia física agravada, amenaza agravada y porte ilícito de arma de fuego" por el caso que tuvo lugar en el centro comercial Free Market del municipio de Naguanagua, en el estado Carabobo.



El pasado 17 de diciembre, Saab anunció en la misma red social que la Fiscalía había solicitado orden de arresto contra Reyes "por amenazar con una pistola a la Sra. María Fernanda Goncálvez y su madre".

#DETENIDO.. AHORA será presentado por el Ministerio Público (Carabobo) ante el tribunal competente: Edgar Reyes agresor a mano armada de 2 mujeres en CC Free Market (Naguanagua): por los delitos de Violencia Física Agravada, Amenaza Agravada y Porte ilícito de Arma de Fuego #DDHH — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 22, 2020



Adjuntó al mensaje una fotografía de la orden de aprehensión acordada por una juez del estado de Carabobo.



Durante los días previos circularon en redes sociales varios videos en los que se puede ver una discusión entre la víctima y el diputado, quien portaba una pistola en la mano.



Según los relatos en las redes, el diputado había dejado un dinero en un local comercial manejado por Goncálvez para la compra de un equipo telefónico. Sin embargo, el móvil no se encontraba disponible, por lo que cuando fue a retirarlo la madre de Goncálvez quería devolverle el dinero.



En Twitter, varios usurarios señalaron que el diputado comenzó la agresión porque exigía que el dinero fuera devuelto por Goncálvez, quien no se encontraba en la tienda en ese momento, y no por su madre.



Reyes es miembro del partido evangélico Organización Renovadora Auténtica (ORA), partido que forma parte de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico, que ha dicho en Twitter que lo ocurrido "fue preparado para perjudicar al diputado".