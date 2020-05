14 detenidos en operativo en San Roque y tres agentes heridos

LEA TAMBIÉN

Con vallas azules cercando las vías de acceso al Mercado San Roque y agentes metropolitanos desplegados en distintos puntos del sector. Así lucía este sábado 23 de mayo del 2020, uno de los puntos del Centro de Quito, luego de un operativo de control que se llevó a cabo desde las 03:00, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La Secretaría de Seguridad del Municipio informó que hubo 12 personas detenidas por circular durante el toque de queda vigente en el país y dos por disturbios en el espacio público. A la par, en el operativo, tres agentes de control resultaron heridos, durante la vigilancia del uso de las áreas públicas.



Los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas por parte de comerciantes. Los golpes fueron en la cabeza, pero no presentaron heridas de gravedad.

Operativo de control disuasivo se ejecuta en el sector de San Roque liderado por la Secretaría General de Seguridad en coordinación con entidades Municipales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. #DisciplinaParaVolver #ConMedidasSalvamosVidas pic.twitter.com/xXDkmVYb7k — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) May 23, 2020



Moradores del barrio quiteño relataron que este viernes y sábado se produjeron disturbios y un grupo numeroso de comerciantes se concentraron a la altura de las calles Abdón Calderón y Cumandá. El primer día, los agentes de control, incluso, se vieron obligados a replegarse.



En el operativo de este sábado participaron alrededor 90 efectivos de la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Agentes, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Control y Agencia Metropolitana de Tránsito.



En el sitio, fuentes del Cuerpo de Agentes de Control informaron que 20 efectivos están asignados de forma permanente para el control de las inmediaciones del mercado capitalino. Además, se efectúan operativos constantes. Entre los problemas registrados están ventas no regularizadas, inseguridad, irrespeto a medidas de seguridad vigentes por la pandemia, comercialIzación de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. Uno de los puntos conflictivos identificados es, precisamente, donde se dieron los altercados.



En el sector también hay vigilancia de la Policía Nacional.



Del lado de las calles Cumandá y Libertad se parqueó una unidad móvil de la institución.



Antes del mediodía de este sábado, en el sector no se observó mayor aglomeración de personas, pero sí había circulación constante. En puntos donde el viernes 22 de mayo se identificaron peajes improvisados, como la calle Chimborazo, ya no se registró esta actividad.



Muy cerca de San Roque, en los alrededores de la Plaza Victoria, en la calle Imbabura, la aglomeración y las ventas fueron una constante. En este punto, comerciantes ofrecían variedad de productos, como mascarillas, guantes, frutas, legumbres, etc. En negocios de la zona optaron por alertar a los clientes: “venta con mascarilla” e incluso se ofertaban entregas a domicilio.