Seis detenidos por robo de cobre en cables telefónicos de Cumbayá

Seis hombres fueron detenidos a las 05:00 de este jueves 17 de enero del 2019 en las calles Bernardo de Legarda y César Borja del barrio San Juan de Cumbayá, oriente de Quito. Ocurrió una cuadra más abajo del conjunto residencial en donde vive el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

El operativo fue liderado por el sargento primero Franklin Molina, agente del Subcircuito Cumbayá 1, quien patrullaba la zona al momento en que se detuvo a los sospechosos. "Avanzábamos en el patrullero cuando me percaté que las cajas de las líneas telefónicas estaban abiertas. En esos momentos sospeché que algo pasaba y comenzamos a movernos por la zona de forma recurrente".



Cuando los policías llegaron a las calles Bernardo de Legarda y César Borja se encontraron con los seis sospechosos, quienes se movilizaban en una camioneta Chevrolet Luv verde. "Trataron de huir, por lo que se les neutralizó y pidió colaboración de otras unidades cercanas para el registro de la camioneta".



Como evidencias, los uniformados encontraron aproximadamente 1000 metros de cobre en rollos de alambre. Los seis hombres fueron trasladados a la UPC de San Juan de Cumbayá.



Allí, los uniformados conocieron que el precio de esos cables en el mercado ilegal alcanza los USD 1000 y que los hoy detenidos ya tenían un comprador.



Al parecer -explicó Molina- los hombres recorrían el sector e iban desprendiendo los cables. Luego, de forma paulatina los recogían en la camioneta.



Tras apresarlos, las seis personas fueron trasladadas a la Unidad de Flagrancias, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre, para las investigaciones. Los hombres tienen entre 25 y 27 años. Son Boris V., Luis Q., Luis Ch., Luis C., Jonathan C. y David G.



"De ellos, tres poseen antecedentes", explicó Molina. Los investigadores presumen que se trata de una banda organizada dedicada al robo de cables telefónicos. Al momento de la aprehensión, ellos no portaban armas de fuego. "Solamente herramientas".