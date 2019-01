Cuatro apresados por protestas contra ciudadanos venezolanos en Ibarra

LEA TAMBIÉN

El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció hoy (21 de enero del 2019), hay cuatro personas encarceladas por los actos de violencia que se dieron el sábado y el domingo en Ibarra, en contra de los migrantes venezolanos, y que se preparan controles para empleadores que se aprovechen de extranjeros que estén en situación irregular.

El anuncio lo realizó en una entrevista en la Televisión Pública. El sábado pasado, un extranjero acuchilló a una ecuatoriana en Ibarra y, luego de este sucesos un serie de reclamos de las personas se dieron en las calles de la capital imbabureña.



“Va a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos, que hoy viven la misma situación que los ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países”, dijo Roldán.



“El Gobierno va a preservar el derecho de esas personas (extranjeros) de estar en el Ecuador, y al mismo tiempo ha pedido un pasado judicial para que los delincuentes de cualquier otra nacionalidad no puedan entrar al Ecuador y no tengamos que vivir lo que vivimos el sábado”, aseguró Roldán.



“El Vicepresidente en la cadena de hoy día decía que hay que diferenciar a las personas que vienen para salvaguardar su vida para trabajar honestamente y a aquellos delincuentes que tienen que ser encarcelados”, finalizó Roldán.