Más de 300 detenidos por pornografía infantil en varios países

Al menos 337 personas han sido detenidas en una operación contra la pornografía infantil en internet en varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y España, en la que han sido rescatadas 23 víctimas menores de edad, anunció este miércoles 16 de octubre de 2019 el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que usuarios de internet en varias partes de EE.UU, así como en España, Brasil, Corea del Sur, el Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Irlanda y Australia, entre otros, han sido imputados y arrestados.



Además, veintitrés menores de edad residentes en EE.UU., España y el Reino Unido han sido rescatados.



"Los sitios de darknet (web oscura) que se benefician de la explotación sexual de menores están entre las formas más infames y reprobables de comportamiento criminal", dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, en una rueda de prensa.



"La Administración de (EE.UU.) no permitirá a los depredadores de menores emplear espacios online ilegales como escudo", apuntó Benczkowski.



"El anuncio de hoy demuestra que el Departamento de Justicia permanece comprometido de forma firme para trabajar de cerca con nuestros socios en Corea del Sur y alrededor del mundo para rescatar a las víctimas menores de edad y traer a la Justicia a los perpetradores de estos delitos abominables", agregó.



La red funcionaba a través de transacciones en criptomoneda bitcóin, que fueron rastreadas por los investigadores con el fin de determinar dónde estaba el servidor "darknet" y su administrador, que estaba ubicados en Corea del Sur.



Según el escrito de acusación, en marzo de 2018, agentes estadounidenses, británicos y surcoreanos arrestaron al sospechoso Jong Woo Son, de 23 años, y se incautaron del servidor que presuntamente empleaba para operar un mercado en "darknet" donde se anunciaban vídeos de explotación sexual infantil, listos ser descargados por los usuarios del sitio Welcome To Video.



La redada resultó en el decomiso de unos 8 terabytes de vídeos pornográficos con menores, que, según el Departamento de Justicia, es una de las principales incautaciones de este tipo.



Welcome To Video ofrecía grabaciones a la venta que podía adquirirse con bitcóin.



Al analizar el servidor decomisado, los investigadores se dieron cuenta de que la página web tenía más de un millón de direcciones bitcóin, lo que significa que ese sitio de internet tenía capacidad para al menos un millón de usuarios.



Las agencias implicadas en la operación compartieron información con las autoridades de distintos países, lo que ha resultado en arrestos de 337 personas en varias partes del mundo.