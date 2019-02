Varios detenidos en operativos contra el microtráfico y robo de equipos

LEA TAMBIÉN

Tres operativos policiales contra el microtráfico y el robo de equipos electrónicos concluyeron con varias detenciones en diferentes puntos de Ecuador, informó este domingo 17 de febrero del 2019 la Policía Nacional.

En una de ellas las fuerzas de seguridad desarticularon una red delictiva dedicada al delito de receptación, microtráfico, tenencia y porte ilegal de armas de fuego además de alquiler de motocicletas para cometer robo a personas.



La operación se practicó en la provincia de Santa Elena, en el sur del país, y arrojó la detención de cuatro ciudadanos y la recolección de varias pruebas.



Por otra parte, en los cantones El Empalme y Salitre, de la provincia de Guayas, efectivos policiales de los ejes preventivos aprehendieron a un individuo identificado como alias 'Cecillo', en poder de una pistola y recuperaron cinco aparatos electrónicos.



Bautizada como operación Mega Avalancha 4 Tesla, en ella se confiscó una pistola Taurus de 9 milímetros de calibre, cargada en su alimentadora con cuatro cartuchos.



El arma estaba en poder de Marcos Esteban G. R., alias 'Cecilio', que registra dos detenciones por robo y tenencia ilegal de arma de fuego, en la Vía el Empalme Los Bancos.



Contra el sospechoso la jueza multicompetente de la Audiencia de Calificación de Flagrancia, dictó prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal de 10 días, citando a las partes para la audiencia de procedimiento directo para el martes 25 de febrero.



En Salitre, agentes de la Policía Judicial, acompañados del fiscal Carlos Vaca Anchundia, ejecutaron el Mega Operativo 4 Tesla, en un local de venta y reparación de celulares, donde encontraron como novedades cuatro celulares no homologados y una tableta cuya pertenencia no fue justificada con documentos por el propietario.



Los terminales móviles no homologados en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), son en su mayoría celulares de dudosa procedencia o que han sido robados y manipulados sus correos electrónicos a fin de poder comercializarlos.

Los indicios fueron trasladados a la Unidad de Evidencias de la Policía Judicial de Salitre, quedando bajo la custodia de las autoridades competentes.