Casi un centenar de detenidos en marcha en apoyo a periodista en Moscú

Las autoridades rusas detuvieron este miércoles 12 de junio del 2019 a casi un centenar de personas, entre ellas el líder opositor Aléxei Navalni, en la marcha no autorizada organizada en apoyo al periodista de investigación Iván Golunov y en contra de casos fabricados para acallar a voces críticas.

Según el portal informativo OVD, tras una hora y media de marcha por el centro de Moscú, 94 personas fueron detenidas, entre ellas periodistas y algunos menores.



Un importante dispositivo policial fue desplegado a lo largo de la ruta de la marcha, que lleva al Ministerio del Interior de Rusia, donde los agentes cerraron el paso a los manifestantes, lo que les obligó a congregarse en una plaza cercana.



Los ciudadanos gritaron en cada detención "vergüenza, vergüenza", según pudo constatar Efe.



Entre los detenidos se encuentra Navalni, quien escribió en la red social Twitter junto a una fotografía que capta el momento de su arresto que las "detenciones masivas" son resultado del "temor terrible" del Gobierno a la "fantástica y unánime expresión de solidaridad en el caso Golunov".

Decenas de personas participan en una manifestación en apoyo al periodista ruso Ivan Golunov, este miércoles 12 de junio del 2019 en Moscú (Rusia). Foto: EFE



Las autoridades de Moscú habían advertido a los ciudadanos en contra de asistir a la marcha, dado que no podrían garantizar la seguridad en un día que coincide con el Día de Rusia.



El Departamento de Seguridad Regional y Anticorrupción de Moscú señaló a la agencia Interfax que en una reunión anoche con los organizadores de la protesta, estos "fueron notificados de la responsabilidad de realizar un evento público no autorizado de acuerdo con la legislación vigente".



Por contra, la ciudad de Moscú ha autorizado una marcha para el próximo día 16 en la capital rusa.



Los organizadores habían indicado a su vez en un mensaje de la red social Facebook que, ante la falta de acuerdo con la Alcaldía para garantizar la seguridad, dejaban en manos de cada ciudadano la decisión de asistir o no a la marcha.



El propio periodista, que fue liberado el martes por falta de pruebas sobre su supuesto intento de tráfico de drogas, no acudió a la marcha porque tiene que recuperarse.



La directora del diario digital Meduza, para el que trabaja Golunov, Galina Tímchenko, explicó a Efe que el periodista "se encuentra bien ahora, se recupera hoy, duerme y tiene reuniones con abogados".

El reportero del diario digital Meduza Iván Golunov (c) atiende a los medios tras ser puesto en liberad sin cargos por el Gobierno ruso, el martes 11 de junioen Moscú (Rusia). Foto: EFE



Varios de los manifestantes llevan camisetas con el ya famoso lema "Yo soy/Somos Iván Golunov", que fue portada el lunes de tres grandes diarios rusos -"Kommersant", "Védomosti" y "RBK"-, en lo que ha sido reconocido como un gesto de solidaridad insólito entre el gremio de periodistas rusos.



Tímchenko dijo que ella y otros compañeros de Golunov han venido "a esta acción para agradecer el apoyo mostrado a Iván y demostrar que estamos aquí y que somos muchos".



Golunov, de 36 años, fue detenido en Moscú el 6 de junio, después de que la policía supuestamente hallara drogas en su mochila y su vivienda. Dos días después, un tribunal moscovita decretó arresto domiciliario para el informador, que tras su detención denunció haber recibido una paliza y permanecido 16 horas incomunicado.



No obstante, los investigadores no hallaron las huellas del periodista en las pruebas recabadas en su vivienda y tampoco se pudo demostrar la presencia de estupefacientes en los análisis de orina y de las uñas realizados a Golunov, quien acusó a los agentes de haberle colocado la droga.