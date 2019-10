Secretario de la Presidencia confirma 570 detenidos durante las manifestaciones y pide retomar el diálogo a los indígenas

LEA TAMBIÉN

El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió a la crisis social que afronta el país, debido al paro y a las movilizaciones de diferentes actores sociales en rechazo al ajuste económico del Gobierno.

Este martes, 8 de octubre del 2019, Roldán ratificó que el presidente Lenín Moreno despachó desde Guayaquil y trasladó la sede de Gobierno a la urbe porteña. Según Roldán, el Mandatario revisó el estado de varias ciudades, en donde hubo saqueos y protestas violentas.



El funcionario aseguró que desde la noche del lunes 7 de octubre se registran 97 detenidos, entre ellos, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Joffre Poma. La detención se produjo cuando el legislador afín al correísmo habría estado entre un grupo de manifestantes que intentó tomarse la estación de bombeo Lago Norte Uno, en Shushufindi.



Desde el jueves pasado, cuando se iniciaron las movilizaciones a escala nacional, ya se reportan 570 personas detenidas, indicó Roldán.



El Secretario Particular de la Presidencia aseguró que en Quito interlocutores del Gobierno intentarán entablar un proceso de diálogo con dirigentes del movimiento indígena.

Para este martes, 8 de octubre, se prevé que arriben a la capital unos 20 000 adherentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Jaime Vargas, presidente de la organización, aseguró que no dialogarán, a menos que se derogue el Decreto Ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a los combustibles.



Roldán ratificó que el Gobierno no cederá ante esa demanda y pidió no confundir la protesta social con la "delincuencia y el vandalismo".



Además, dejó abierta la posibilidad de que la iglesia católica, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y universidades del país puedan mediar para dialogar con el movimiento indígena, pero dijo que, como condición, no van a ceder al chantaje."La violencia no puede ser la condición para que se tomen decisiones o no", apuntó.



Roldán subrayó que la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañada del alto mando Policial, se encuentra en Quito para definir el plan de acción que permita retomar la normalidad en la capital.



Agregó que el Presidente Lenín Moreno cumplirá agenda en Guayaquil, donde se reunirá con funcionarios del resto de poderes del Estado y actores sociales, aunque no especificó dónde será la sede de Gobierno.