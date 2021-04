13 detenidos españoles y colombianos por una agresión homófoba 'brutal'

Trece jóvenes de nacionalidad española y colombiana de entre 14 y 19 años han sido detenidos en España acusados de una agresión contra un hombre por su condición sexual, al que persiguieron, dieron patadas y puñetazos en la cara y el cuerpo, causaron lesiones muy graves e intentaron robarle.

A causa de la agresión homófoba y "brutal", ocurrida en febrero pasado en Alicante (este), sufrió fracturas del tabique nasal, de un pómulo y del fémur, y tuvo que ser operado de urgencia en dos ocasiones, según informó este miércoles 28 de abril del 2021 la Policía en un comunicado. En la actualidad está pendiente de una tercera intervención quirúrgica.



Los sospechosos -nueve son menores de edad- están acusados de los delitos de odio, lesiones graves y robo con violencia e intimidación.



La ministra española de Igualdad, Irene Montero, condenó este miércoles los hechos y se comprometió a que los derechos LGTBI sean ley en España "con urgencia", escribió en Twitter, porque "la libertad es que no te peguen una paliza o te insulten por ser quien quieras ser".



El hombre, de 43 años, se encontraba en una zona de pinos del Parque Tossal de esa ciudad española con dos amigos. Los tres fueron acorralados por al menos 15 personas, que les insultaron y amenazaron con expresiones insultantes, "Os vamos a matar" o "Idos de aquí".



Dos de los increpados pudieron huir, pero el tercero no lo logró, fue perseguido, alcanzado y derribado. Una vez en el suelo, agredido "brutalmente", incluso con un palo de madera, explican las fuerzas de seguridad.



Además, los agresores trataron de robarle el teléfono celular y otras pertenencias, aunque no lo consiguieron debido a la resistencia de la víctima.

Tras presentar denuncia, la investigación policial fue "tremendamente compleja", ya que el perjudicado no conocía de nada a los agresores y apenas pudo aportar datos sobre ellos.



La Policía solo contaba con las imágenes de un video grabado por una de las cámaras de vigilancia del lugar, en las que fugazmente se ve parte de la persecución.



Sin embargo, los agentes consiguieron dar con uno de los presuntos agresores y posteriormente identificar a las otras personas que supuestamente participaron en "la brutal agresión homófoba".



Los detenidos hasta la fecha han pasado ya a disposición judicial y uno de ellos, mayor de edad, ha ingresado en prisión provisionalmente; uno de los menores ya se encontraba en un centro, otros dos han sido internados en un centro de reforma y a un cuarto le ha sido impuesta la medida de libertad vigilada.



La investigación continúa abierta para detener a otros tres mayores de edad, que están plenamente identificados, según la Policía.