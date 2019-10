Derechos humanos denuncia el arresto de 83 miembros del movimiento indígena

LEA TAMBIÉN

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció públicamente la detención irregular de 83 personas del movimiento indígena durante las protestas del martes 8 de octubre del 2019.

Según Inredh, entre los detenidos hay adolescentes, quienes supuestamente se encuentran en el cuartel policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional en Pomasqui, ubicado al norte de Quito.



"Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta, hemos recabado información de diversas fuentes y se ha verificado que las 83 personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, aproximadamente a las 13:00, durante un momento álgido y desmedido de uso de la fuerza pública y represión, habrían permanecido detenidos en el subsuelo de la Asamblea Nacional alrededor de siete horas y, con el inicio del toque de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo No. 888 habrían sido trasladados en buses hasta el GIR en Pomasqui, donde aún permanecen detenidos", informó la organización.



Para Inredh, la detención es irregular, porque el grupo no fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, en donde tenían derecho a un abogado y a ser atendidos por un juez de garantías penales.



"Esta irregular detención que vulnera gravemente los derechos de acceso a la justicia y del debido proceso, especialmente los derechos a que sean informados del motivo de su detención, a comunicarse con sus abogados de preferencia (públicos o privados) así como con sus familiares, la prohibición de incomunicación y a estar detenidos en lugares no autorizados para el efecto, tal como reconocen los artículos 75 y 77 de la Constitución", indicó Inredh.



Este Diario solicitó información al Ministerio del Interior sobre este caso, pero la entidad no ha respondido.