Ocho detenidos en Barcelona en sexta noche de disturbios por prisión de Hasel

La policía detuvo a ocho personas la pasada noche del domingo 21 de febrero del 2021 en Barcelona, en el sexto día de disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, por lo que son ya 109 los arrestados en toda Cataluña desde el pasado martes 16.

La capital catalana es el epicentro de las manifestaciones para pedir la liberación del rapero de 33 años, que ingresó en prisión el pasado día 16 para cumplir una sentencia de nueve meses por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, después de acumular otras condenas.



Según informó este lunes 22 de febrero la policía de Cataluña, de los ocho detenidos en las protestas de anoche, cinco lo fueron por asaltar una tienda de ropa en el centro de Barcelona y entrar a robar, y los tres restantes por delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y desórdenes públicos.



Lo que comenzó el pasado martes como una serie de protestas que se extendieron por toda España contra el encarcelamiento de Pablo Hasel por un delito de expresión, degeneraron en muchos casos en violentos disturbios, sobre todo en Barcelona.



La mayoría de las fuerzas políticas ha condenado estos disturbios, aunque el grupo de izquierda Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno español, no lo ha hecho.



El responsable de Interior del Gobierno catalán, Miquel Smper, afirmó el domingo que, bajo su punto de vista, faltó "contundencia" de "todas las fuerzas políticas y sociales" para pedir que las protestas no derivasen en disturbios y consideró que lo ocurrido en Cataluña desde el martes "no es derecho de manifestación".



Durante los incidentes de este domingo, nueve agentes resultaron heridos por lanzamiento de botellas y objetos contundentes, dos de los cuales fueron trasladados a centros hospitalarios.



Por otra parte, según el servicio de emergencias médicas, once personas tuvieron que ser atendidas, diez de ellos en estado leve y una de algo más de consideración y tres de ellos fueron trasladados a centros sanitarios.



En Barcelona, donde se están produciendo los mayores disturbios, en la tarde de ayer los grupos violentos volvieron a lanzar piedras, botellas de vidrio y bolsas de basura contra los agentes que vigilaban las calles.



Estos grupos también formaron varias barricadas en calles del centro de la capital catalana y encendieron una hoguera cerca del Palau de la Música, un edificio histórico que ya sufrió otros ataques en días anteriores.



Los Bomberos tuvieron que actuar por la quema de una quincena de contenedores.



Desde el pasado martes fueron quemados o dañados en la capital catalana más de 700 contenedores por grupos de encapuchados que no guardan relación con las manifestaciones pacíficas de apoyo a Hasel que también se están celebrando.