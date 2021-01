Nueve personas fueron acusadas de violación y asesinato a una azafata en Filipinas; tres fueron liberadas

De los nueve sospechosos que la policía filipina manejaba como posibles autores de la violación y asesinato de una azafata, tres fueron liberados este miércoles 1 de enero de 2021.

El caso, ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2020, generó conmoción en Filipinas. De inmediato, la policía detuvo a nueve personas. Dos de los principales sospechosos eran amigos cercanos de la víctima y fueron vistos la noche de Año Nuevo con ella. Otro de los detenidos ahora liberados la conoció esa misma noche. Esa fue la última vez que Christine Dacera, la tripulante de cabina, fue vista en público.



Sin embargo, las conexiones realizadas por la policía filipina no fueron suficientes para mantener detenidos a los sospechosos. El fiscal aseguró que, con la evidencia presentada, no se podía esclarecer el asesinato o probar la participación de estas tres personas en el crimen, menciona el medio filipino Rappler.



La víctima, de 23 años, y los detenidos se encontraban en una fiesta de Año Nuevo en la habitación de un hotel. Allí, se armó una reunión entre amigos y "amigos de amigos", según consigna el diario Philippine Star. Según la policía, habían llegado por lo menos 12 hombres a la fiesta.



La joven llamó a su familia pasada la medianoche para desearles un feliz Año Nuevo, aseguró la madre de Dacera a una cadena local de noticias. Cámaras de seguridad en el sector de la residencia donde el grupo celebraba captaron a la víctima conversando con un hombre, mientras pasan otras dos personas cerca, a eso de las 03:00.



El cuerpo de Dacera fue hallado por un amigo a eso del mediodía del 1 de enero. Según su testimonio, la encontró sin respirar en la bañera de la habitación. Fue llevada a un hospital y declarada muerta al llegar.



La policía halló hematomas en las piernas y brazos de la joven, por lo que desde un principio no descartaron que hubiera existido violación y asesinato en este caso. Según los agentes, se hallaron signos de esperma, aunque no precisaron detalles sobre el informe médico-legal. Ante la falta de evidencia en el caso, los tres amigos de Dacera fueron liberados.