15 detenidos por el caso ambulancia, libres

A un mes de que se cierre la instrucción fiscal o investigación pública del caso ‘ambulancia fantasma’, 15 de los sospechosos, entre policías y funcionarios del desaparecido Ministerio de Justicia, recuperaron su libertad. Otros 11 procesados siguen en una cárcel.

Las 26 personas son investigadas por el presunto delito de asociación ilícita. Según el Código Integral Penal (art. 370), ese ilícito es sancionado con cárcel de tres a cinco años.



Todo comenzó el pasado 2 de enero, cuando los sospechosos habrían permitido el ingreso de una ambulancia con armas, drogas y alcohol a la cárcel de Guayaquil.



En una audiencia que se desarrolló la semana pasada, un Juez de Garantías Penales del Guayas cambió la orden de prisión preventiva para las 15 personas y les ordenó que se presentaran cada lunes ante el fiscal que lleva el caso, Walter Romero. Además, tienen prohibido salir del país.



El abogado de los procesados que recuperaron su libertad, Hernán Ulloa, indicó ayer a este Diario que en la diligencia se demostró que sus clientes no tienen motivos para fugarse, porque tienen hijos menores de edad que estudian, trabajo, un domicilio y familia que vive en la ciudad.



Además, se acogió al artículo 536 del Código Penal. Esa norma permite sustituir la prisión si el delito no supera los cinco años de cárcel.



Julio Ballesteros, subsecretario de Rehabilitación, dijo que el fallo judicial “dificulta la posibilidad de transparentar la seguridad en las cárceles”.



Según el funcionario, no es la primera vez que policías o celadores facilitan el ingreso de objetos ilegales a las celdas.



Por eso, propuso que se instalen cámaras del ECU-911 a la entradas de los reclusorios.



La idea es incrementar el monitoreo y recomendó a la Policía que el personal que custodia los exteriores de las cárceles roten cada tres meses y no cada seis, como es ahora.



Lo ocurrido con la ambulancia quedó grabado en el circuito de seguridad del centro penitenciario, que luego pasó a manos de la Fiscalía.

En esas imágenes se observa cómo el vehículo entra y un grupo de hombres abre las puertas. Según las investigaciones, las tres puertas de acceso a la Penitenciaría estaban a cargo de los policías procesados.



Inicialmente, con esos datos se formularon cargos. Además, se incluyó un video en el que se ve cómo un detenido porta un arma 9 milímetros, que habría ingresado clandestinamente en el vehículo.



Según las investigaciones, detrás de todos estos hechos también estaba un presunto cabecilla de Los Choneros. Agentes dijeron que él incluso ayudó a bajar el cargamento, para esconderlo en las celdas.



En los dos meses de indagación se han realizado pericias de audios, videos y se han tomado las versiones de los testigos y de los procesados.

Ahora, Ulloa indicó que sus clientes son inocentes, porque “fueron involucrados pese a no tener nada que ver”.



Puso como ejemplo el caso de uno de sus defendidos, quien estaba encargado de registrar la entrada y salida de los vehículos. “Cuando ingresó la ambulancia mi cliente había salido a comer, pero fue detenido porque constaba en la lista del personal de turno”.

Por eso solicitó a la Fiscalía que realizara una reconstrucción de los hechos, una diligencia que se cumplió la semana pasada. En esa cita estuvieron el fiscal Walter Romero, los procesados y sus abogados. Ese día también llegó personal de Inteligencia, Criminalística y grupos élite de la Policía.



En la diligencia, los sospechosos relataron qué hacía cada uno el día de los hechos. “Se determinó que hay dos personas que participaron directamente en el delito y no están procesados”, indicó Ulloa.

Principales hechos registrados desde el 2 de enero

02/01/2019

Una ambulancia con armas, drogas, alcohol, celulares y electrodomésticos ingresó a la Penitenciaría del Litoral.

Cámaras de vigilancia captaron el hecho.



17/02/2019

En un operativo que lideró la Fiscalía se detuvo a 26 personas por el ingreso del automotor. Fueron capturados policías y funcionarios del desaparecido Ministerio de Justicia.



17/04/2019

La Fiscalía realizó una reconstrucción de los hechos en la Cárcel de Guayaquil. Los 26 procesados relataron qué hacían el momento que entró la ambulancia.



20/04/2019

Un juez ordenó que 15 de los procesados salgan de la cárcel. El magistrado les ordenó la presentación periódica en una oficina judicial y la prohibición de salida del país.