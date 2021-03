Cinco detenidos por la agresión al presidente Alberto Fernández en región argentina de Chubut

Cinco personas fueron detenidas este lunes 15 de marzo del 2021 por el ataque que recibió el vehículo en el que viajaba el presidente argentino, Alberto Fernández, en una visita a la provincia de Chubut (sur) el sábado pasado, según confirmó el ministro de Seguridad de esa provincia, Federico Massoni.

Las detenciones realizadas por la Policía de Chubut son el resultado de registros en los que se identificaron a seis adultos y un menor.



Según los datos que brindó Massoni, tres de las personas son trabajadores del Ministerio de Educación de Chubut y una sería la mujer identificada en el video de seguridad como la responsable de arrojar piedras a la camioneta y romper los vidrios.



"La investigación continúa", dijo Massoni, quien agregó que hay otros tres identificados, de los que se está pidiendo su detención.



Se trata de ciudadanos que son parte de "una horda de 30 personas que empezaron a provocar disturbios" en el centro cultural donde ingresó la camioneta que transportaba al presidente, dijo Massoni.



Los incidentes tuvieron lugar en la mañana del sábado 13 de marzo del 2021, cuando Fernández llegó a la localidad de Lago Puelo para visitar las zonas afectadas por los incendios que tienen lugar allí desde hace varios días.

🚨⚠Atacaron a piedrazos la camioneta que trasladaba al #presidente en #Chubut.

Un grupo de manifestantes antiminería impidió el paso del vehículo en el que se encontraba Alberto Fernández y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

🗞👉https://t.co/K7fuAixEgJ #Rosario3 pic.twitter.com/7ZLpNc026U — Rosario3.com (@Rosariotres) March 13, 2021



Cuando una camioneta lo transportaba a él, a dos de sus ministros y a la primera dama, Fabiola Yáñez, y al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, entre otros, un grupo de personas apedreó el automóvil y rompió dos de sus vidrios.



Luego, cuando Fernández se bajó de la camioneta, algunos manifestantes lo increparon y estuvieron a pocos centímetros de él, pero el mandatario salió ileso.



Para Massoni, el hecho "no fue un error" y debe tener responsables, porque "podría haber llegado a situaciones extremadamente serias" para el país y la provincia.



Según dijo Massoni, la denuncia "penal" que está investigando la Justicia es "atentado contra el presidente de la Nación, la primera dama y el gobernador de la provincia", pues no se trató simplemente de "romper una camioneta".



Seguridad presidencial



Massoni negó que la responsabilidad de lo ocurrido fuera de las fuerzas de seguridad de la provincia.



"La seguridad del presidente no se delega, la seguridad del presidente la lleva la Casa Militar", dijo Massoni.



El funcionario denunció que la seguridad se basó en dos políticos anfitriones del evento, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, y el diputado nacional Santiago Igón, que no conocen el territorio.



Según relató Massoni, los anfitriones modificaron "repentinamente" el rumbo de la visita cuando llegó el presidente, al cambiar el lugar previsto del acto a una centro cultural. Los efectivos policiales se dirigieron al lugar donde estaba previsto el acto y en ese transcurso de tiempo ocurrieron los hechos.



"Utilizan al presidente de la Nación como carnada para fines electorales", criticó Massoni. "Improvisaron, creyeron que podían manejar la seguridad, y esto es lo que pasa cuando se improvisa con algo que no es político, sino que es gestión pura", añadió.



Manifestantes



En tanto, el ministro de Gobierno de Chubut, José Grazzini, dijo que los agresores "son grupos organizados" que buscan "la ruptura de las instituciones públicas" y "maltratando a las autoridades provinciales".



Tras los hechos ocurridos el sábado, el presidente había tuiteado: "La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro de que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina".



El ataque provocó una oleada de apoyo al mandatario desde el oficialismo y la principal coalición opositora.