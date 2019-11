Detenido un sospechoso del ataque con cuchillo en La Haya

LEA TAMBIÉN

La policía holandesa anunció el sábado 30 de noviembre del 2019 la detención de un sospechoso relacionado con el ataque con cuchillo en el que resultaron heridos tres adolescentes el viernes por la noche, en una calle comercial de la capital holandesa.

En un comunicado, la Policía confirmó la detención, aunque no ofreció más detalles sobre el presunto atacante, ni tampoco la motivación del apuñalamiento, que dejó ayer heridos a dos chicas de 15 años y a un chico de 13.



Las tres víctimas menores de edad y el presunto atacante no se conocían con anterioridad al apuñalamiento, según la Policía, que confirma que los tres heridos ya fueron dados de alta en el hospital.



El detenido se encuentra en una comisaría de La Haya y está siendo interrogado por la policía, que sigue intentando conocer los motivos y las circunstancias del ataque.



Durante la última hora de la tarde de ayer, y en pleno Black Friday (día de descuentos en las tiendas), un hombre apuñaló a tres personas en la principal calle comercial de La Haya, llena de viandantes en ese momento, y se dio a la fuga, aunque varias personas intentaron frenarle.



Las autoridades mantienen sobre la mesa todas las hipótesis, aunque creen que, de momento, no hay ninguna evidencia que haga sospechar que se trate de un ataque terrorista.