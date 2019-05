Primer vicepresidente del Parlamento de Venezuela fue detenido

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Funcionarios del Servicio de Inteligencia detuvieron este miércoles 8 de mayo del 2019 al primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, a quien le fue levantada la inmunidad parlamentaria por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) luego de haber apoyado el fallido alzamiento militar contra el Gobierno.

"Fuimos sorprendidos por el Sebin (Servicio de Inteligencia), al negarnos a salir de nuestro vehículo; utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide (sede del organismo)", dijo el propio Zambrano en Twitter.



Minutos antes, el diputado, militante del partido Acción Democrática (AD), había alertado que se encontraba en su vehículo y que estaba rodeado por funcionarios del Servicio de Inteligencia.

Alertamos a todo el pueblo de Venezuela en este momento 6:35pm estamos rodeados por el SEBIN, nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde la instalaciones de Acción Democrática en la Florida. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) May 8, 2019

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) May 8, 2019

A la detención reaccionaron decenas de vecinos que en las calles gritaron "libertad" y coreaban el himno de AD, pues la detención ocurrió cerca de la sede del partido.



El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, reaccionó ante la detención y la calificó de "secuestro".



"El régimen secuestró al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", dijo Guaidó en Twitter.

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional:



El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad.



Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) May 8, 2019



A Zambrano le fue levantada la inmunidad parlamentaria el martes por la ANC, un foro no reconocido por la oposición ni varios gobiernos del mundo, por su presunta implicación en varios delitos relacionados con el fallido levantamiento militar de la semana pasada liderado por Guaidó.



La ANC también levantó la inmunidad de otros seis diputados que apoyaron el levantamiento, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco y Simón Calzadilla; pero de momento no ha ocurrido la detención de ninguno de ellos.



Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó hoy a este órgano revisar el fuero de los parlamentarios Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía y Freddy Superlano.



La ANC ha dado por levantada la inmunidad de otros diputados en el pasado, en procedimientos que han sido cuestionados por buena parte de la comunidad internacional, algunos de los cuales están hoy exiliados.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.