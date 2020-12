Detenido por muerte de francés en México llevaba dos meses en libertad

La investigación del asesinato de un empresario francés y su socio mexicano en la Ciudad de México avanzó con la divulgación este martes 1 de diciembre del 2020 de un vídeo del suceso y más detalles sobre el único detenido por el crimen, quien tenía antecedentes y llevaba menos dos meses en libertad tras cumplir condena.

"A dicho individuo, el ministerio público lo llevó a proceso en febrero de este año y recibió sentencia condenatoria por delitos contra la salud. Obtuvo su libertad el 7 de octubre a través de un procedimiento abreviado y se acogió a un sustitutivo de la pena", explicó en conferencia de prensa la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.



No obstante, Godoy descartó que los otros tres detenidos en el registro a una vivienda, unos arrestos dados a conocer este martes 1 de diciembre, tengan relación con el caso ya que "no hay nada que los ligue a los homicidios", sino que se pondrán a disposición del juez de control por estar en una casa "con armas y drogas".



"Estamos investigando, no es seguro que sean familiares, era gente que estaba ahí. Lo que podemos decir es que no estaban relacionados con el homicidio", insistió.



A su lado, el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que el presunto autor del crimen del empresario Baptiste Lormand y su socio Luis Orozco "se encontraba en posesión de un arma de fuego y droga" y que tenía antecedentes por diversos delitos "utilizando un alto grado de violencia".



Harfuch, además, proporcionó un vídeo del punto de encuentro entre los dos asesinados, cada uno en su coche, y los presuntos responsables del crimen, que también acudieron en dos vehículos, sin que el jefe de policía pudiera precisar el número de ocupantes de cada uno.

"Se tienen indicios que ubican al sujeto en circunstancias de tiempo, modo y lugar coincidentes con los hechos investigados", explicó Harfuch sobre el detenido, que "estuvo en todo momento" con los asesinados, desde el punto de encuentro al lugar un kilómetro alejado donde aparecieron.



El jefe de policía dijo que el arrestado era el líder de una célula delictiva "muy local" que había operado en las alcaldías capitalinas de Tlalpan y La Magdalena Contreras, pero que hasta el momento no hay indicios de que el grupo hubiera tenido ningún contacto previo con los asesinados.



El móvil principal del crimen sigue siendo la venta de licores "de alta gama" que Lormand y Orozco ofrecían en venta, ya que este grupo delictivo había protagonizado otros delitos simulando querer comprar mercancías de "alto valor".

Harfuch aclaró que "al momento" no han encontrado una relación entre esta cédula con "ningún grupo delictivo más grande de la ciudad".



Los cadáveres del empresario francés y su socio mexicano aparecieron el sábado con las manos atadas en el barrio del Pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.



Ciudad de México ocupa el décimo lugar nacional en número de homicidios absolutos con 1 079 víctimas en los primeros 10 meses del año, una tasa de 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes.