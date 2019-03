Detenido un hombre que golpeó brutalmente a una adulta mayor en el metro de Nueva York

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre de 36 años fue detenido y acusado de haber golpeado brutalmente a una adulta mayor en el metro de Nueva York, un episodio que han visto millones de personas por un video viral que se distribuyó a través de las redes sociales.

El sospechoso, Marc Gomez, fue arrestado el sábado 23 de marzo después de que la Policía pidiera colaboración ciudadana y este domingo 24 de marzo compareció ante un juez para escuchar los cargos de los que se le acusa, entre ellos un delito grave de asalto.



El incidente tuvo lugar en la madrugada del pasado 10 de marzo y creó una fuerte polémica, no solo por la brutal agresión, sino por el hecho de que varias personas grabaron con sus teléfonos lo ocurrido en lugar de intervenir.



En el video, visto por más de 12 millones de personas en internet, puede apreciarse cómo el hombre da varias patadas a la mujer, que está sentada, incluidas al menos dos que impactan en su rostro.



La víctima, de 78 años, fue tratada poco después por personal sanitario con cortes e inflamaciones como resultado de los golpes.



Según han dicho a medios locales varias personas que la conocen, la mujer sufre problemas mentales y en el pasado ha amenazado a varias personas con un cuchillo.



El acusado, según dijo este domingo 24 de marzo su abogado, reaccionó de forma violenta tras ser amenazado repetidas veces, una versión que también ha defendido su prometida, quien lo acompañaba junto a su hija y que también asegura haber sido objeto de amenazas.



"Te voy a acuchillar. A ti, a tu mujer y a tu niña", habría gritado la adulta mayor, según dijo este domingo 24 marzo al diario New York Post la prometida de Gomez, Alicia Cox.



Según Cox, tras proferir esa amenaza la mujer se giró blandiendo un objeto en su mano, lo que llevó a Gomez a perder los nervios y a responder a golpes.

​

"Lo podía ver en su cara después, que estaba triste. Se sentía muy mal. No es que fuera intencionalmente por ella", explicó sobre la reacción de su prometido.