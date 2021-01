Detenido un dibujante por un video del 10º aniversario de revuelta egipcia

El director de películas de dibujos animados y dibujante Ashraf Hamdy fue detenido esta madrugada del lunes 25 de enero del 2021 después de que publicara en su página 'Egyptoon' un video del aniversario de la revolución que dio comienzo el 25 de enero de 2011 y puso fin a la dictadura de Hosni Mubarak.

El propio Hamdy tuvo tiempo de escribir en su página de Facebook: "me están arrestando", pero hasta ahora su detención no fue confirmada oficialmente por las autoridades.



Por su parte, la ONG Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (Anhri) criticó el arresto que coincide con el décimo aniversario de la revolución del 25 de enero, día nacional de la Policía en Egipto y que en 2011 marcó el comienzo de las protestas contra el régimen de Mubarak.



Según Anhri, "la Policía rechaza dejar pasar el aniversario de la revolución sin un impacto negativo y nuevas evidencias de que continúa el método policial" brutal que miles de personas denunciaron en las calles hace una década, dando paso a una revuelta popular con demandas políticas, sociales y económicas.



En el video, el caricaturista retrata a un manifestante en medio de dos furgones policiales que afirma: "Soy la voz en medio del silencio de todo el mundo, quien estuvo contra la injusticia, la corrupción y la opresión. Yo soy quien sonrió cuando fue disparado y mi sangre se derramó sobre el asfalto".



Su canal de YouTube 'Egyptoon' tiene unos dos millones de espectadores.

Anhri señaló en su comunicado que Hamdy trabajó anteriormente como caricaturista en la revista estatal Sabah al Jeir y en la web Masrawy, donde publicaba vídeos de animación de crítica social protagonizados por el famoso personaje 'el loco Eimon'.



Además, destacó que el dibujante no ha estado involucrado políticamente en ningún partido o grupo.



Decenas de personas, desde periodistas hasta ciudadanos corrientes, han sido arrestadas en los pasados meses por publicar contenido crítico con el Gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi en las redes sociales o simplemente por expresar opiniones y difundir material considerado "inmoral".