Detienen a seis guardias nacionales por muerte de mujer en protesta en México

La Guardia Nacional mexicana notificó este martes 27 de octubre de 2020 de la aprehensión de seis de sus agentes por su supuesta culpabilidad en la muerte de una mujer el pasado 8 de septiembre en el municipio de Delicias, en el norteño estado de Chihuahua, durante una protesta de campesinos por el conflicto del agua en la frontera norte.

"La Guardia Nacional informa que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución", informó el organismo en Twitter.



En otro mensaje, agregó que se ejecutaron seis órdenes de aprehensión "contra el personal involucrado" en un marco de "legalidad y respeto a los derechos humanos".

Por lo anterior, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que desde el primer momento, se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 27, 2020



"Cabe señalar que desde el primer momento, se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades", indicó el cuerpo de seguridad, que reiteró que, dentro de la Guardia Nacional, "no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza".



En los últimos dos meses, los campesinos de Chihuahua protagonizaron varias protestas en la presa de La Boquilla, la más grande del estado, porque rechazaban entregar parte del líquido para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos de 1944, alegando sequía en la región.



En los primeros días de septiembre la protesta escaló y, tras un choque con la Guardia Nacional el 8 de septiembre, Jessica Silva falleció.



El pasado 10 de septiembre el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el suceso pero defendió el actuar de la Guardia Nacional durante el operativo.



Según la versión del mandatario, horas más tarde de un operativo que terminó con un choque frontal entre la Guardia Nacional y miles de manifestantes, un grupo de protestantes pasó con vehículos por otra infraestructura protegida por la Guardia Nacional y amenazó a los agentes.



Tras detener a varias personas y ponerlas a disposición de las autoridades, otro grupo de manifestantes persiguió a la Guardia Nacional y hubo fuego cruzado, en el que falleció Jessica Silva, de acuerdo con la autoridad.



El padre critica a la Guardia



El padre de la mujer fallecida, José Silva, deseó este martes que sea "cierta" la detención de los seis guardias nacionales y denunció que se han dicho "muchas mentiras" en relación al caso, según explicó en declaraciones a Radio Fórmula.



"Fue una muerte, un asesinato. A eso iban ¿Por qué no se pasan a Chihuahua (ciudad) a llevar a esas personas detenidas? Porque no se pasan, porque siguen a Jaime (esposo de Jessica), porque iban a matarlo", apuntó.



Dijo que la Guardia Nacional iba "enojada" porque fue derrotada en la confrontación previa con manifestantes en la presa.



"Me da gusto que hayan reconocido (los hechos) porque andaban lavándose las manos unos y otros. Espero que sea cierto", apuntó.



Compuesto por decenas de miles policías y militares, la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad público impulsado por López Obrador y nacido legalmente el 26 de marzo del 2019 tras una polémica reforma constitucional, que empezó a desplegarse por el territorio tres meses después de su creación.