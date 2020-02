Ecuador detiene a dos iraníes con pasaportes israelíes falsos que viajaban con destino a España

LEA TAMBIÉN

Dos ciudadanos iraníes, un hombre y una mujer de 28 y 25 años, se encuentran detenidos en Ecuador desde la semana pasada cuando fueron interceptados con pasaportes israelíes falsos camino de España.

Así lo confirmó este martes 11 de febrero de 2020 la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un mensaje por redes sociales en el que calificó el caso de "grave".



"Miren el grave caso de la semana pasada: dos ciudadanos entraron con pasaporte de Irán y pretendían viajar a Madrid con pasaporte (falsificado) de Israel", dijo la ministra.



Y agregó: "Hemos mejorado sustancialmente nuestros controles migratorios, con un impacto directo en seguridad".

Los dos iraníes, naturales de la ciudad Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán, en el oeste de Irán, no han sido identificados y fueron detenidos en Guayaquil cuando trataban de tomar un vuelo a Madrid.



Por el momento se desconoce cómo obtuvieron los pasaportes, si cuando entraron en este país sudamericano a finales de enero lo hicieron con ellos o si, por el contrario, los obtuvieron en Ecuador.



En al menos un caso se trata de una identidad robada, la de una niña israelí de 11 años que probablemente entregara su pasaporte en algún establecimiento en el extranjero y le copiaran los datos, delito que no habría sido cometido en Ecuador sino en otro país.



En cualquier caso, la edad del pasaporte falsificado no es la de una niña, sino la de una mujer de 28 años y el pasaporte tiene fecha de expedición en 2018 y caducidad en 2028, lo que no es usual en Israel para menores de edad.



En el segundo caso se trataría de apropiación del pasaporte de un hombre adulto que recientemente denunció la pérdida o robo del documento en su país.



En su caso, el pasaporte falsificado refleja su verdadera edad, con fecha de expedición en 2019 y caducidad diez años más tarde.



El caso se encuentra bajo tutela de la Fiscalía y del Ministerio de Gobierno, en coordinación con la embajada de Israel en Ecuador, que por el momento declina hacer una valoración del caso.



El Consulado israelí en Quito fue informado del expediente la semana pasada, cuando ocurrieron los hechos.



Israel e Irán son acérrimos enemigos y los servicios de seguridad del primero investigan si el robo de los pasaportes tiene que ver con algún tipo de actividad hostil por parte de los dos individuos detenidos en Guayaquil.



Según el popular portal de noticias israelí Ynet, que difundió el caso este lunes 11 de febrero, las autoridades locales ya han advertido a los turistas israelíes de que estén alerta ante el robo de pasaportes o de identidad, y ha reemplazado los documentos de las dos personas afectadas.



Los dos sospechosos por ahora mantienen silencio, y se encuentran en prisión preventiva a la espera de acción judicial por un delito de falsificación.