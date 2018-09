Detienen a hombre en El Salvador por trata de personas cuando trasladaba a una víctima a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Un hombre fue detenido este lunes, 24 de septiembre del 2018, en El Salvador en una zona fronteriza con Guatemala por el delito de tráfico ilegal de personas, cuando trasladaba a una víctima hacia Estados Unidos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El capturado, identificado como José Ramón C., de 37 años, "fue sorprendido" por personal de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC en la frontera de La Hachadura, departamento de Ahuachapán, detalló la fuente.



Según los informes policiales, el detenido trasladaba a una persona desde el oriente del país hacia la nación norteamericana, "para lo cual intentaba evadir los controles fronterizos, porque no posee visa para migrar de forma regular ni a México ni a Estados Unidos".



La PNC detalló que la víctima, de la cual no brindaron detalles, canceló USD 2 500, de los 8 000 "que supondría el costo total del viaje", a José Ramón C., a quien le fueron incautados durante la captura USD 2 910 en efectivo y un teléfono móvil.



A finales de marzo de 2018, el Congreso salvadoreño elevó las penas de cárcel contra los traficantes de personas para frenar la migración irregular "generalizada", que la situación económica y la violencia causan en el país centroamericano.



Según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre las razones que motivan la migración irregular se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.



La cifra de salvadoreños deportados entre enero y agosto de 2018 bajó un 11,3 por ciento, en comparación con el mismo período de 2017, informó a inicios de septiembre la DGME.