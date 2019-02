Detienen en Chile a mapuches prófugos condenados por homicidio de matrimonio Luchsinger-Mackay

LEA TAMBIÉN

Dos comuneros mapuches que estaban prófugos desde el pasado octubre de 2018, cuando fueron condenados por la muerte de un matrimonio de agricultores en el incendio intencional de su casa, en el sur de Chile, fueron detenidos este martes 26 de febrero de 2019 en Santiago, según informaron fuentes oficiales.

José Tralcal Choque y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), en una vivienda del sector santiaguino de La Cisterna sin oponer resistencia, precisaron las fuentes.



Ambos se encuentran condenados a 18 años de prisión por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio integrado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido en enero de 2013 en la sureña región de La Araucanía, en el marco del conflicto que por años ha enfrentado a comunidades mapuches y empresas de la zona.



Tralcal Coche estaba prófugo desde junio de 2018 y Tralcal Quidel desde el 10 de octubre, cuando la Corte Suprema emitió el fallo definitivo del caso, en el que anuló el carácter terrorista del delito, rebajó las penas a los imputados y absolvió a otros ocho comuneros que también estaban acusados, entre ellos la machi (chamán) Francisca Linconao.

En instancias anteriores, los Tralcal, que son primos, habían sido condenados a cadena perpetua, en el marco de la ley antiterrorista.

En el caso también están condenados José Peralino Huinca, a cinco años de libertad vigilada por haber colaborado con la Justicia y el machi Celestino Córdova, detenido el mismo día de los hechos, también a 18 años de prisión.



El ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto al director general de la PDI, Héctor Espinoza, explicaron a los periodistas los detalles de la detención de los primos Tralcal, destacando que fue el resultado de un trabajo de inteligencia policial.



"Como Gobierno tenemos una especial preocupación de que los crímenes no solamente sean investigados, no solo sean sancionados los responsables, sino que además si se encuentran prófugos puedan ser detenidos para que no exista impunidad en ningún lugar del país", dijo Chadwick.



Agregó que los detenidos serán trasladados este mismo martes a La Araucanía para comparecer ante el tribunal correspondiente y comenzar a cumplir sus condenas. "No queda ningún tipo de recurso judicial", agregó.



Destacó que ahora los cuatro condenados por el caso Luchsinger-Mackay están cumpliendo su sanción y felicitó a la PDI "que con un trabajo de inteligencia durante meses ha podido tener muy buenos resultados, en términos de haber encontrado y apresado a estos dos prófugos".



En tanto, el director de la PDI dijo que hubo "un trabajo de inteligencia acucioso y coordinado" entre las Policías de Temuco y de Santiago.



"Ubicamos un domicilio en la Cisterna y con una orden judicial, todo en el marco de la ley, logramos detener a estas dos personas", agregó.



En el sur de Chile persiste desde hace décadas un conflicto entre comunidades mapuches que reclaman territorios ancestrales y empresas forestales o agrícolas, que en los últimos años ha derivado en episodios violentos en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores.



Al mismo tiempo, varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por diversos delitos, especialmente ataques incendiarios.



En 2018, Carabineros de Chile se vio envuelto en un escándalo de montaje y escuchas ilegales en el marco de la llamada 'Operación huracán', que incluyó una trama de falsificación de pruebas contra decenas de comuneros detenidos. Por esta polémica, el director de la policía del país, Bruno Villalobos, debió renunciar a su cargo.