Detectan mancha de petróleo alrededor de barco encallado en la costa de Brasil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades ambientales de Brasil informaron este viernes 28 de febrero del 2020 que detectaron una mancha de petróleo de casi un kilómetro de radio alrededor de un barco surcoreano cargado de hierro que está encallado en la costa noreste del país desde el lunes 24 de febrero del 2020.

“Un avión equipado con sensores para detectar petróleo sobrevoló la mañana de este viernes el área en donde el barco MV Stellar Banner está encallado y detectó una mancha fina de petróleo con un radio aproximado de 830 metros”, explicó en un comunicado el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama).



Todavía no hay un cálculo del volumen del petróleo que salió de la embarcación, agregó.



El barco perteneciente a la empresa surcoreana Polaris sufrió una avería la noche del lunes cuando salía del Terminal Marítimo de Ponta da Madeira en Maranhao (noreste).



El comandante realizó una maniobra para encallar en un banco de arena a unos 100 km de la costa, evitando así su naufragio.



Con una carga de casi 300 000 toneladas de mineral de hierro de la gigante brasileña Vale, el navío tenía por destino final el puerto chino de Qingdao.



Los 20 tripulantes a bordo fueron evacuados y un gabinete de crisis fue creado por la Marina brasileña para evaluar la situación junto a las autoridades ambientales y a las dos empresas involucradas en la operación.



El miércoles, la Marina informó que fueron identificadas dos fugas en la parte delantera del barco.



La empresa Polaris, a través de comunicado, dijo que un equipo para evitar contaminación se encuentra en el local. “Se cree que el petróleo observado en el lugar sea residuo del 'petróleo muerto' que estaba en la cubierta, no derrames de los tanques de combustible”, comentó.



La surcoreana afirmó que trabajan para erradicar el riesgo de un derrame petrolero.



Ibama, de su lado, explicó que realizarán por lo menos otros dos vuelos para monitorizar la mancha.



Una empresa contratada por la operadora del barco informó que “ los tanques están intactos, la sala de máquinas está seca y los motores de generación de energía están funcionando”, dijo Ibama.



La prensa local reportó este viernes 28 de febrero que el barco está comenzando a hundirse, sin embargo Vale no confirmó la versión.