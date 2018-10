Presencia de destructores estadounidenses en estrecho de Taiwán inquieta a Pekín

LEA TAMBIÉN

China informó este martes que expresó a Estados Unidos su “profunda preocupación” tras el pasaje de dos destructores de la marina de ese país por el estrecho de Taiwán, que separa China continental de la isla reivindicada por Pekín.

El envío de estos buques de la 'US Navy' está acrecentando las tensiones bilaterales, ya exacerbadas por la guerra comercial y las disputas en el mar de China Meridional, donde chinos y estadounidenses intentan imponer su influencia.



China considera a Taiwán como parte integral de su territorio, a pesar de que la isla ha sido gobernada por un régimen nacionalista adversario de Pekín desde el final de la guerra civil china, en 1949. Taiwán no es reconocido como Estado independiente por la ONU, y tampoco ha declarado su propia independencia.



Ésta es la segunda vez en los últimos tres meses que buques de guerra estadounidenses cruzan el estrecho de Taiwan.



“China ha expresado su viva preocupación a Estados Unidos”, declaró este martes la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.



Ésta pidió a Washington que “ gestione los asuntos vinculados con Taiwán de una manera prudente y apropiada ” .



“La cuestión de Taiwán concierne a la soberanía y la integridad territorial de China. Es el asunto más importante y delicado en las relaciones sino-estadounidenses”, dijo en su conferencia de prensa regular.



Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi en 1979 para así reconocer a Pekín, pero sigue siendo el aliado más poderoso de la isla y su principal proveedor de armas. Estados Unidos ha aprobado en particular, recientemente, una licencia que permite vender tecnología submarina a Taiwán.