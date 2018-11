Sofía Espín fue destituida con 94 votos en la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

Sofía Espín dejó de ser legisladora de Ecuador pasadas las 18:00 de este martes 13 de noviembre del 2018, luego de que el Pleno de la Asamblea la destituyera con 94 votos afirmativos, 31 negativos y 7 abstenciones, tomando en cuenta el informe de la Comisión Multipartidista.

La sesión del Pleno para definir el futuro de Espín (revolución ciudadana) y de Norma Vallejo (AP) se inició cerca de las 17:00 de este martes 13 con una resolución: con 89 votos afirmativos, 22 negativos y 2 abstenciones, el Parlamento resolvió que para destituir a un asambleísta solo se necesitará mayoría absoluta (70 votos) y no mayoría califica (91 votos), como se había aprobado el jueves último.

La Asamblea Nacional debatió este 13 de noviembre del 2018 el futuro de los cargos de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo.

Esa resolución del jueves 8 de noviembre, planteada por el asambleísta Fernando Flores (Creo), quedó sin efecto porque no cumplió con una exigencia legal: la argumentación de sustento. Fabricio Villamar (Creo) había alertado de ese vacío durante una rueda de prensa en la Asamblea Nacional la mañana del lunes 12 de noviembre.

Cuatro días después de la sesión del Pleno, Fabricio Villamar (Creo) sostiene que es nula la resolución aprobada por la Asamblea, planteada por Fernando Flores (Creo), que fijó en 91 votos el requisito para destituir a asambleístas como Sofía Espín y Norma Vallejo



La sesión de este martes para tratar el futuro de Espín y Vallejo estaba convocada para las 16:00, pero se instaló con casi una hora de retraso, en un ambiente de incertidumbre por la falta de consensos entre las bancadas del oficialismo y de los partidos de oposición.



Antes de que empiece el debate, a través de sus redes sociales, el presidente Lenín Moreno publicó un mensaje en el que pedía a los asambleístas que "sean consecuentes con el sentir de los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción y la impunidad".

"En las decisiones que tomen hoy demostrarán si tienen o no la voluntad de combatirla", agregó Moreno, al tiempo de demandar "un tratamiento inmediato" a su propuesta de Ley Anticorrupción remitida meses atrás a la Legislatura y a las reformas a la Ley de Comunicación.



Por su lado, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas convocó más temprano a una rueda de prensa en una sala donde usualmente sesiona el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



En ese contexto, Cabezas pidió que la prensa y la ciudadanía se mantengan "vigilantes de los votos, de las abstenciones y de las ausencias de los asambleístas" en esta jornada "decisiva" para la Función Legislativa.



"Es necesario transparentar posiciones y saber quién con los hechos combate a la corrupción y quién con los hechos sigue socapando esta situación", sostuvo.



Durante sus declaraciones la acompañaron los oficialistas César Litardo, Sonia Palacios, Alberto Arias y Daniel Mendoza, en cuya bancada aún no hay un consenso al respecto.

Cabezas aseveró que en la víspera había recibido un oficio de Fernando Flores (Creo) para reconsiderar su moción con la que el jueves pasado el Pleno decidió que la destitución de las parlamentarias debe darse con 91 votos.



Flores no accedió a conversar con la prensa en el Palacio Legislativo, pero su colega Fabricio Villamar esperaba que "ojalá existan los votos para la reconsideración".



Espín, antes de que se instalara la sesión, decía que confiaba en que no existan los votos para destituirla al calificar de ilegal al proceso disciplinario impulsado en su contra por haber visitado a una testigo protegida del caso Balda.



Vallejo, por su parte, no dio declaraciones a los periodistas. Ambas se abrazaron antes de que empiece la sesión en la sala del Pleno. Mientras las bancadas legislativas se reunían por separado.