Presidenta de movimiento correísta pide al TCE destitución de Contralor por 'arrogación de funciones'

Vanessa Freire, presidenta de Fuerza Compromiso Social, movimiento que agrupa a la denominada Revolución Ciudadana, ingresó una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en contra del contralor General del Estado, Pablo Celi. El documento llegó a la sede del organismo la tarde de este lunes, 22 de junio del 2020.

Según Freire, se denunció a Celi y se pide su destitución, por una presunta arrogación de funciones e intromisión en las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos, previstas para el 7 de febrero del 2021.



“Se está presentando una denuncia por la vulneración de nuestros derechos a la participación, al debido proceso. Está actuando (Celi) fuera de sus competencias”, señaló Freire, en los exteriores del TCE.



Más temprano, la Contraloría General del Estado predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa de USD 7 880 para cada uno de los vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), por no acatar las recomendaciones que hiciera el organismo, en relación a la inscripción de los movimientos Fuerza Compromiso Social (correísmo), Libertad es Pueblo, Podemos y Justicia Social.



La Contraloría se ratifica en su recomendación al CNE, de dejar sin efecto la inscripción de esos cuatro movimientos, tras hallar irregularidades en el proceso de verificación de firmas para su inscripción.



Paola Pabón, prefecta de Pichincha y militante de Fuerza Compromiso Social, a través de una rueda de prensa en la que también participaron legisladores de la denominada Revolución Ciudadana, dijo que se “pretende dar un golpe a la democracia”.



“Como no se logró que los miembros del CNE den paso al descabellado informe de Contraloría, ahora van por los consejeros”, dijo Pabón, al tiempo que no descartó que el expresidente de la República, Rafael Correa, sentenciado en primera instancia por el caso sobornos, participe en las elecciones por esa organización política.