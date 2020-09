Partido de extrema derecha alemán destituye a miembro que proponía 'gasear' a migrantes

LEA TAMBIÉN

Proponía “abatir” o “gasear” a los refugiados: el partido de extrema derecha alemán AfD anunció este lunes la destitución de uno de sus dirigentes, un ex portavoz en el Bundestag (parlamento).

El buró ejecutivo del grupo Alternativa para Alemania (AfD) en la cámara baja del parlamento decidió este lunes 28 de septiembre del 2020 por unanimidad destituir a Christian Lüth, sin previo aviso.



Este dirigente de la AfD fue grabado en febrero pasado por un equipo de televisión alemán, sin que lo supiera.



Durante una conversación, Lüth abogaba por “la llegada de más refugiados” porque, en su opinión, “cuanto peor sea la situación en Alemania, será mejor para la AfD”.



Lüth añadió durante esta conversación grabada y transmitida este lunes 28 de septiembre del 2020 de tarde por la cadena de televisión privada ProSieben: “Después podemos abatirlos a todos. Eso no es para nada un problema. O gasearlos, o lo que quieras. ¡Me da igual!”.



El programa no menciona a Lüth por su nombre, pero varios medios lo han reconocido y la propia AfD decidió destituirlo.



Lüth, de 44 años, había sido suspendido en abril pasado por su partido después de que reivindicara sus orígenes “arios” y se definiera a sí mismo como “fascista”.



Trabajaba para la AfD desde 2013 y ocupaba el cargo de vocero del grupo parlamentario desde que el partido ingresó a la cámara de diputados, en 2017.



Este asunto tiene lugar en momentos en que la AfD, el principal partido de oposición en la cámara de diputados alemana, se desgaja internamente a causa de rivalidades y ajustes de cuentas entre su ala más moderada y el ala radical, cercana a los movimientos neonazis.



Estos últimos, en pleno auge, bregan en particular por el fin de la cultura del arrepentimiento por los crímenes perpetrados por el régimen nazi, entre 1933 y 1945.

Recientemente, la policía decidió ponerlos bajo vigilancia debido a la amenaza que pueden representar para el Estado democrático alemán.