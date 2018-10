Pobladores despiden a niña asesinada en Colombia y pide pronta justicia

LEA TAMBIÉN

Pobladores del municipio colombiano de Fundación (norte) se volcaron hoy (5 de octubre del 2018) a las calles para acompañar el sepelio de una niña de 9 años violada, asfixiada e incinerada por un conductor de camión que fue detenido por las autoridades y permanece en la cárcel bajo estrictas medidas de seguridad.

Las calles de esa población del departamento del Magdalena se convirtieron en ríos de gentes que reclamaban justicia mientras caminaban con el féretro hacia el cementerio luego de salir del barrio San José, en donde residía la pequeña.



Las autoridades forenses de Colombia confirmaron ayer que la pequeña fue violada, asfixiada e incinerada por Adolfo Arrieta García al que las autoridades salvaron de ser linchado por la población.



El cortejo fúnebre fue encabezado por niños de diferentes escuelas que, vestidos de blanco y enarbolando globos, acompañaron a los familiares de la niña asesinada que tenían camisetas con fotos de la menor y frases como "no te olvidaremos" y "estarás siempre entre nosotros".



A las exequias también asistió la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que "Colombia necesita castigos contundentes para evitar que la niñez siga siendo víctima de crímenes atroces".



Por su lado, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo a periodistas al término de un consejo de seguridad realizado en Florencia, capital del departamento del Caquetá (sur), que hoy envió "como padre" una carta a los papás de la niña en la que expresaba su solidaridad y condenaba ese crimen.

En la misiva, explicó el mandatario, afirmó que repudió "esos hechos criminales" y también expresó que es "deber de los colombianos que este tipo de conductas no pueden quedar en la impunidad".



Reiteró que en el país se debe abrir el debate sobre la necesidad de castigar delitos como el abuso sexual y el asesinato de niños con "cadena perpetua".

El caso del asesinato de la niña, que generó en Colombia un debate acerca de la viabilidad jurídica de implementar la cadena perpetua para violadores de niños, ocurrió el pasado 29 de septiembre en Fundación.



Ese caso precedió a otro ocurrido en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, en el que una menor de once meses, según las autoridades, fue abusada sexualmente.



La menor, que estaba al cuidado de su abuelo materno, ingresó en compañía de sus padres a la Clínica Santa Sofía del Pacífico con insuficiencia respiratoria pero los médicos evidenciaron el abuso sexual y alertaron a las autoridades, que comenzaron la investigación.



Los dos casos recordaron el horror que sacudió a Colombia el 4 de diciembre de 2016 por el brutal abuso y homicidio de la niña indígena Yuliana Andrea Samboní, cuyo cuerpo fue hallado en un lujoso apartamento de Bogotá.

Por este crimen la justicia condenó a más de 58 años de cárcel al arquitecto Rafael Uribe Noguera.