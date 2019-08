La despenalización del aborto por violación acaparó debate en el Pleno de Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

La despenalización del aborto en casos de violación centró este martes 6 de agosto del 2019 el arranque del segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Pleno de la Asamblea.

Los asambleístas Sebastián Palacios, de Suma; María Mercedes Cuesta, de FE; y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, instaron a sus colegas a dar paso a la aprobación de esta propuesta.



"Con este debate se visibilizó el problema de la violencia sexual en el Ecuador. Somos el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazo adolescente. Tenemos que proteger a nuestras niñas", enfatizó Cuesta, quien se identificó como una de las víctimas.



Con datos de la Fiscalía, Andrade refirió que en Ecuador entre junio 2014 y el mismo mes de 2019 un total de 26 132 niñas y mujeres fueron violados. Eso significa, subrayó, 18 violaciones por día.



Palacios instó al Pleno a dejar atrás los dogmas. "No se trata de fomentar el aborto, sino de defender los derechos de las mujeres", remarcó.



Sin embargo, desde los bloques de Creo, con Héctor Yépez; del Partido Social Cristiano, con César Rohon, llamaron a "defender la vida desde la concepción". A esa postura se unió la legisladora independiente Viviana Bonilla.



Bonilla enfatizó que la Constitución protege la vida desde la concepción. "Yo no puedo aceptar, por ejemplo, que habiendo propuesto un proyecto de ley de endurecimiento de penas por maltrato animal, en las que muchas de esas acciones derivarán en penas privativas de la libertad, se acepte que cuando se mate a un bebé existan penas no privativas de la libertad; sería eso darle más importancia a la vida animal antes que la vida de un ser humano", increpó.



Ese argumento también fue esgrimido por Yépez y Rohon. Mientras que Dallyana Passailaigue (PSC) remarcó que "no es contradictorio defender la vida y reconocer la revictimización de las mujeres violadas: cuando fue violada, cuando ve a su violador libre y siendo apresada".



Otro de los temas de las reformas al Código Penal que genera criterios contrapuestos es un nuevo mecanismo para la aplicación de condenas por el delito del robo. Yépez y la asambleísta Karla Chávez dijeron no estar de acuerdo con que se pretenda rebajar las penas en ningún caso.



La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, presentó una propuesta para que las reformas al Coip se debatan en dos partes, por un lado lo relacionado a seguridad ciudadana; y, por otra, las penas para los delitos de corrupción, entre otras. Aquello fue aprobado por unanimidad.



Después de los discursos de 15 asambleístas, el presidente César Litardo suspendió el debate y dijo que se lo retomará el próximo martes, 13 de agosto A las afueras se concentró un colectivo feminista a favor de la despenalización del aborto en Ecuador.