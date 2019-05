Despenalización del aborto va al segundo debate de reformas al COIP

LEA TAMBIÉN

Con nueve votos a favor y tres en contra, ayer 9 de mayo del 2019, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este documento que irá al Pleno incluye la recomendación de incorporar el aborto por violación, incesto, estupro o inseminación no consentida, es decir una modificación en el artículo 150.

El artículo 150 vigente establece dos causales para llevar a cabo un aborto: cuando la vida de una mujer está en peligro o por violación a una persona con discapacidad. Fue este punto el que ayer, como desde hace dos años, dio lugar a opiniones contrapuestas en la mesa presidida por Marcela Aguiñaga, de la fracción correísta.



Lourdes Cuesta, exlegisladora de Creo, anunció que junto con Luis Fernando Torres y Henry Cucalón, del PSC, presentaron un informe de minoría, al no estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia con dar paso al aborto.



María Encarnación Duchi, de Pachakutik, señaló que pese a no estar de acuerdo en su totalidad con la reforma al 150, cree que en el Pleno, con los 137 legisladores, se debe debatir este tema. "No tenemos por qué obstaculizar como comisión, el debate de un tema que debe seguirse discutiendo".



Aguiñaga, antes de anunciar su voto a favor del informe, se dirigió a sus compañeros de la comisión. Agradeció a su equipo de trabajo porque "ha hecho que conozca nuevas formas de entender lo que pasan mujeres violentadas y agredidas". Pese a que en varias oportunidades, incluida la de ayer, ratificó que defiende la vida, por su fe religiosa, se mostró abierta a pensar en legislar para la mayoría.



"Normalmente cuestionamos desde los intereses particulares, desde creencias y mitos. El debate es complejo, tienen derecho de ejercitar la objeción de conciencia, respeto las posiciones, pero este es un debate nacional que merece ser reconocido en cada instancia y aquellos que profesamos una fe tenemos un desafío mayor; que aquellas mujeres decidan por una opción, sin embargo más allá de mi fe, que es mía, sí insisto que es una realidad muy dolorosa que la sociedad condene a una mujer cuando necesita una mano amiga".



La comisión también propone la despenalización del uso de cannabis, para fines estrictamente terapéuticos. Mientras se definen sanciones a quienes comercializan medicamentos caducados o adulterados, poniendo en riesgo la salud de la población.



Sobre los delitos contra la integridad sexual de menores se acordó que los responsables podrán ser sentenciados en ausencia. Y se reafirmó que este delito no prescribe, tomando en cuenta la consulta popular del 4 de febrero del 2018.



Otro punto incorporado se relaciona con el bienestar de animales. Quien mate a una mascota o animal de compañía será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad o tortura la pena será de uno a tres años.