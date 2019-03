El despacho de gasolina súper bajó en 19 provincias del Ecuador

LEA TAMBIÉN

El despacho de la gasolina súper desde las terminales de Petroecuador hacia las estaciones de servicio disminuyó en el 2018 con relación al año previo. Según información proporcionada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) la entrega de este producto bajó en 19 provincias.

Mientras que en cuatro se registró un aumento.



Esta realidad, según asociaciones de distribuidores de combustibles y clientes consultados, responde al incremento de precio que tuvo este producto en agosto y a la eliminación del subsidio, que se hizo en diciembre.



Tras la primera medida, el galón de súper pasó de entre USD 2,10 y 2,26, dependiendo de cada estación de servicio, a USD 2,98. Y luego se eliminó la subvención, para que el costo de este derivado fluctúe de manera mensual, según los precios del mercado internacional.



En Guayas, por ejemplo, el despacho de la súper se redujo en 3,5 millones de barriles. Jhonny Miranda, usuario, optó por migrar a la gasolina extra desde diciembre pasado, debido a los costos.



“Con súper yo llenaba con USD 22 y ahora con extra, USD 18”.



Leonardo Alvarado, presidente de la asociación de propietarios de gasolineros del Guayas, consideró que la gente no está viendo el octanaje sino el precio. Y que quienes se mantienen con súper son vehículos de alta gama por requerimientos del mismo automotor.



En Guayaquil, el rango de precios es entre USD 2,40 y USD 2,65 por galón, pero cambia en las afueras. En vía a la Costa puede sobrepasar los USD 2,80. Según Alvarado influyen dos factores: el costo de transporte del combustible y los peajes. "Tenemos unos cuatro distribuidores que consideran que mientras más bajo pongan la súper, más van a vender".

El consumo de la gasolina súper en Ecuador bajó al mínimo este 2019. Foto: Archivo



En el norte del país, en Imbabura hubo también una menor demanda de este derivado. Johny Ponce, que se moviliza entre Quito e Ibarra por fines de trabajo, señaló que hay una diferencia marcada en el precio de esta gasolina. Mientras que en Pichincha puede adquirir súper desde USD 2,55, en Imbabura en la mayoría de las estaciones cuesta USD 2,98. Con este último valor necesita USD 44,7 para llenar el tanque de 15 galones de su vehículo, por lo que prefiere abastecerse en Quito.



En Ibarra, en seis de ochos estaciones de gasolina el precio del galón de súper se ubicaba en USD 2,98, el viernes último (15 de marzo). En las otras dos que están afiliadas a una misma comercializadora el costo fijado era de USD 2,65.



El precio tiene relación a que a las estaciones de servicio de Imbabura les cuesta USD 0,03 por galón el traslado desde el la terminal de despacho del Beaterio, en Pichincha, hasta la 'Provincia de los Lagos', explicó Ramiro Meneses, administrador de la Estación de Servicios Flota Imbabura.



En las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo y Bolívar, las personas que antes usaban para su vehículo gasolina súper pasaron a consumir extra con el uso de un aditivo. Marco Velarde, presidente del Directorio de Petróleos y Servicio, dijo que esto no es aconsejable, porque un vehículo que funciona con mayor octanaje debe tanquearse con gasolina de mejor calidad, caso contrario “a largo tiempo afectaría al motor”.



Danilo Custode, administrador de Estaciones de Servicio Custode, explicó que la comercialización del combustible súper se redujo en alrededor del 50% a raíz que se incrementó el precio. Pero con el transcurso de los días se estabilizó en un 25%, puesto que propietarios de vehículos que al inicio cambiaron por extra regresaron a utilizar la súper.



Custode indicó que los vehículos que se cambiaron a extra no funcionaban de la misma forma que con la súper causando el cascabeleo en el motor. “La baja en las ventas se siente porque antes compraban entre USD 15 y 30 en combustible, ahora con la misma cantidad de dinero reciben menos y la gente tanquea una sola vez a la semana y restringe sus paseos”.



En la provincia de Azuay, donde hubo más bien un aumento en el despacho de este derivado, Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles, mencionó que el incremento del consumo de la súper se dio porque desde agosto del 2017 se introdujo en el Austro la gasolina ecopaís y se dejó de vender la extra.



Él explica que ese factor ocasionó que los consumidores de extra de Azuay prefieran adquirir súper “porque había recelo de que este producto (ecopaís) no iba a funcionar bien por tener etanol”.



Pero tras el incremento de precio esto ha ido cambiando. Al analizar el comportamiento de enero y febrero pasados, Salazar señaló que el descenso oscila entre el 25% y 30% con relación a los mismos meses del 2018.



La Asociación de Distribuidores de Combustibles de Azuay agrupa a 17 estaciones de servicio. La súper se comercializa en Cuenca entre USD 2,80 y 2,98 por galón.