Deslizamientos de tierra luego de tres sismos registrados en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos deslizamientos de tierra se registraron en la capital ecuatoriana, luego de tres movimientos telúricos de baja magnitud, informó este jueves 21 de marzo de 2019 el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Los tres sismos ocurrieron cerca de la medianoche del miércoles 20 de marzo en el sector sur de San Antonio de Pichincha, en el norte de la capital, según un informe sísmico especial.



La mañana de este jueves 21 de marzo del 2019, el ECU 911 informó que las vías de Pichincha e Imbabura se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. Hasta las 00:00, se reportaron 79 llamadas al sistema integrado de atención de emergencias.



De acuerdo al reporte técnico, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 22:48 hora local del miércoles con una magnitud de 3,3 y diez minutos más tarde se produjo un segundo evento ubicado en el mismo sector con una magnitud de 3,5.



El tercer movimiento telúrico, de 2,4 grados en la escala abierta de Richter, se registró a las 23:12 hora local del miércoles 21 de marzo, según el Instituto Geofísico que precisó que estos sismos tuvieron lugar a profundidades de entre 4 y 7 kilómetros.



Estos eventos se localizaron en el segmento de falla Bellavista-Catequilla del sistema de fallas de Quito, detalló en el comunicado técnico.



Los primeros reportes señalaron que los eventos se sintieron principalmente en una zona que va de San Antonio de Pichincha hasta el sector centro-norte de Quito y por el lado oriental hasta el sector de Cumbayá y muy leve en el valle de los Chillos.



Basado en datos preliminares del la Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (Sngre), el Instituto Geofísico informó de que se reportaron dos deslizamientos de tierra, uno ocurrido en el sector Mitad del Mundo, el segundo en la zona de Malchingui con la presencia de una gran roca en la vía.



No se ha informado si los deslizamientos de tierra o los sismos provocaron víctimas humanas.



Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.



Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.



En los más recientes eventos, el Instituto Geofísico informó la mañana del miércoles de un sismo de magnitud 5,5 en la escala abierta de Richter en la provincia de Morona Santiago (sureste), en un sector cercano a la frontera con Perú.



No se informó de víctimas o daños materiales por ese evento que pudo sentirse levemente en la capital de Ecuador, a unos 400 kilómetros de distancia del lugar del epicentro.



Entre los eventos más fuertes registrados en lo que va del año, el pasado 22 de febrero, dos sismo, uno de 7,5 y otro de 6 grados de magnitud, se registraron en Morona Santiago, en la Amazonía de Ecuador, según informó entonces el Instituto Geofísico.



Poco después, el mismo día, ocurrió otro sismo, de 5,9 grados en la escala abierta de Richter, en la provincia costera del Guayas, en el suroeste del país, a una profundidad de 34,41 kilómetros, a 18,25 kilómetros de la ciudad costera de Guayaquil.



Los sismos de la Amazonía y el de la zona costera no tuvieron relación entre sí.