Deslizamiento de tierra por lluvias afectó una vivienda en el sur de Quito

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron estragos en Quito. A las 02:57 de hoy, martes 9 de marzo del 2021, se produjo un deslizamiento de tierra que afectó a una vivienda ubicada en las calles Oe13C y Oe9 del barrio Manuelita Sáenz, sur de Quito.

Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EM Seguridad) informó que debido a las fuertes precipitaciones en la zona, un talud sin protección se saturó y se deslizó afectando la parte posterior de una casa, la cual era ocupada por 14 personas.



“No existen personas heridas”, informó la entidad.



Hubo daños en los bienes y destruyó la estructura posterior del inmueble en donde se ubica la cocina. EM Seguridad coordinó la asistencia humanitaria.



Para acceder a ese lugar se sube por un camino de lodo en una pequeña subida. En la mañana, los ocupantes de la casa sacaron al patio los electrodomésticos que lograron recuperar como una refrigeradora, mesas, etc. “A las 02:00 escuché el deslizamiento. Luego comenzó a caer más y más tierra”, contó Jaime Tucumbi.

Los ocupantes de la casa sacaron al patio los electrodomésticos que lograron recuperar como una refrigeradora y mesas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



Perdieron víveres y enseres domésticos. “La refrigeradora logramos recuperar a tiempo”. Los damnificados trabajan en la construcción y tienen empleo de forma ocasional, por lo que no cuentan con recursos para recuperar lo que perdieron.



Solicitaron al Municipio que les ayude a reparar los daños. “Hay poco trabajo. A veces laboramos apenas dos días a la semana. También subsistimos como comerciantes autónomos y así reunimos para la comidita”, manifestó Tucumbi.



María Tipán contó que su esposo está enfermo de los pulmones. “Dormíamos tranquilamente cuando escuchamos un sonido extraño en el fondo de la tierra como si se arrancaran las raíces de un árbol, por suerte la casita no se derrumbó”.



Faviola Tucumbi contó que tienen seis niños, de entre 5 y 14 años, en la casa, quienes se quedaron sin Internet para seguir las clases. Tienen tres teléfonos celulares con los que se conectaban, pero ahora no pueden hacerlo. Espera comunicarse con los profesores más tarde para explicarles lo que sucedió ya que no tienen herramientas para estudiar.

En lo que va del año, las brigadas de emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) han retirado 2623 metros cúbicos de material producto de derrumbes. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO



“Cortamos la luz de los medidores para evitar que se haga corto circuito”, expresó Espíritu Tucumbi.



En lo que va del año, las brigadas de emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) han retirado 2623 metros cúbicos de material producto de derrumbes. En las vías se atendieron 70 emergencias y en espacios públicos 153.



Se limpió un deslizamiento de tierra en Amaguaña, quitó un árbol en riesgo de caer en La Vicentina. Asimismo se retiró escombros en la avenida Simón Bolívar, sector del Triángulo de Piedra.



También se dio mantenimiento en la cuneta vial de la calle Angamarca y Profeta Zacarías en La Mena. Se trabajó en las cunetas de coronación de la av. Simón Bolívar, a la altura de Zámbiza se conformó una cuneta en el sector de Miravalle 4. Obreros retiraron escombros producto del corte de un árbol caído en la Eloy Alfaro y De Las Avellanas, entre otros.