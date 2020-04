Desinfección de autos en la vía pública, el nuevo negocio en Quito

LEA TAMBIÉN

Están por todos lados, en las calles principales de la capital y en los ingresos a barrios populosos. El nuevo negocio de desinfección de vehículos se ha incrementado en Quito esta semana.

Identificarlos es sencillo: visten trajes de bioseguridad blancos, verdes o azules y llevan equipos de fumigación, junto a letreros donde publicitan su negocio. Están en la entrada del túnel de San Juan, en el Playón de la Marín, Solanda, en los puentes 2 y 9 del valle De los Chillos, y en vías principalmente del sur.



Aseguran que lo que contienen los galones de plástico que cuelgan de sus espaldas es amonio cuaternario, una solución que, según las autoridades, sirve para desinfectar y elimina el covid-19. Esta sustancia debe ser manejada con precaución y bajo estrictas medidas de seguridad. Además, debe ser aplicada en bajas dosis.



Cada fumigación, dependiendo del tamaño del vehículo, cuesta entre USD 1 o USD 1,50.



Uno de los principales problemas de este negocio, además de que es informal y que no cuenta con autorización ni permiso municipal, es que produce aglomeración y las personas no conservan la distancia sugerida de dos metros. Hay cercanía entre el conductor del vehículo y quien ofrece el servicio. Incluso intercambian monedas.



¡Llega seguro a tu casa!, ¡Desinféctate!, ¡Limpia tu carro, tu patio, tu negocio y tu cuerpo!. Así rezan los anuncios que promocionan estos servicios de desinfección en el sector de Calderón.



Se trata de personas que antes se dedicaban a limpiar parabrisas o actividades particulares, pero hoy, debido a la crisis, se dedican a este negocio.



La Agencia Metropolitana de Control (AMC) cuenta que han recibido denuncias por parte de la ciudadanía. Han realizado varios operativos en la urbe y constataron que el producto que estas personas rocían en los autos no es ningún químico, sino simplemente agua con detergente. Además se desconoce si los trajes y el material con el que cuentan los informales han recibido algún tipo de limpieza o si son reutilizados.



Desde el fin de semana pasado hasta el martes, 20 personas que estaban realizando esta actividad y fueron retiradas de las vías en operativos realizados en coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Se encontraron infractores en las avenidas Giovanni Calles y Luis Vacari, así como en Llano Chico y Llano Grande. Además, en el centro y sur de la ciudad.



Estefanía Grunauer, Supervisora de la AMC, menciona que la sanción para quienes incurran en estos actos es de 100 USD y en caso de reincidencias es de 200.

Los controles en estos espacios continuarán. Las inspecciones se extenderán hacia otros sectores de la ciudad.