Designación de tres autoridades no es prioridad para Cpccs

Mañana 13 de septiembre del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), elegido en las seccionales del 24 de marzo pasado, cumple tres meses. Hasta ahora no hay una proyección para iniciar la designación de las tres autoridades que no nombró el Consejo de Participación Transitorio.

Sofía Almeida, vicepresidenta del Cpccs, considera que no es una prioridad de la entidad la designación de esas autoridades en este momento. Manifestó que están concentrados en la lucha anticorrupción y la promoción de la participación de la ciudadanía.



El Consejo de Participación Transitorio no designó al Defensor Público, ni al Superintendente de Ordenamiento Territorial ni a los nueve miembros de la Conferencia de Soberanía Alimentaria.



Las designaciones de estas autoridades podrían ser las últimas a cargo del Cpccs. Esa entidad enfrenta dos iniciativas ciudadanas que buscan su eliminación. Hay una más que impulsa la Asamblea Nacional, para restarle la facultad de designar autoridades.



Sin embargo, la propuesta de enmienda del bloque de la Coalición Legislativa, integrado por Alianza País, Creo y dos bancadas de asambleístas independientes, no excluye del todo al Cpccs en el proceso para designar autoridades.



Wilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), es una de las proponentes de la enmienda. Explicó que para nombrar Defensor Público, Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Cpccs participaría en la designación de los ciudadanos para conformar la comisión técnica en el proceso.



En caso de que se concrete la iniciativa del Comité para la Institucionalización Democrática, no solo para eliminar al Cpccs sino también para que la Asamblea se convierta en bicameral, sería necesario un régimen de transición, de acuerdo con el coordinador de ese colectivo, Pablo Dávila.



La mayoría de autoridades de control fue designada por el Transitorio, entre el 2018 y 2019. Los tiempos que permanecerán en el cargo varían entre cuatro y seis años, excepto la Corte Constitucional, que permanecerá nueve.



Si la propuesta de Dávila se ratifica en un referendo, el cambio en el Legislativo se daría el 2025. La mayoría de autoridades finaliza su gestión entre 2024 y 2025.



La designación de autoridades sí ha sido tratada en el Pleno. En la sesión del 10 de julio del 2019, cuando aún eran parte de la entidad los exconsejeros que fueron cesados por el Legislativo, se resolvió “iniciar los procesos de selección de las autoridades pendientes”.



El punto de partida iba a ser la Defensoría Pública. La decisión se tomó en esa sesión tras conocer una acción legal en contra del defensor encargado, Ángel Torres Machuca.



Christian Cruz, en una entrevista para este Diario, señaló que están conscientes de que hay un tiempo de austeridad. “En ese tiempo, los recursos los vamos a concatenar con la planificación para que a corto plazo y de manera eficiente funcionen los tres concursos”.



Mientras tanto, en las tres instituciones continúan en funciones autoridades encargadas. Torres Machuca dijo que “la nueva autoridad contará con un respaldo técnico y ordenado para considerarlo en su próxima administración”.

Por su parte, la Conferencia de Soberanía Alimentaria informó que están a la espera de que los delegados sean reemplazados. Esa entidad señaló que las sesiones semanales se han realizado todos los martes, con los delegados que aún permanecen en funciones.



El constitucionalista Jorge Benavides sostuvo que en la Ley no hay una norma que determine un plazo para la designación de esas autoridades.