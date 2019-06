La designación de autoridades para tres comisiones se aplaza en el Pleno

LEA TAMBIÉN

Por segunda ocasión en menos de 24 horas se suspendió la designación de autoridades para las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores.

El tema consta en el orden del día de la sesión 598 del Pleno que se instaló a las 10:30 de hoy, pero que fue suspendida cerca de las 14:00.



La decisión la tomó el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), después de que se agotaran otros tres puntos de la convocatoria, entre ellos la resolución para que sea publicada en el Registro Oficial la reforma al Código de Procesos.



Litardo no dio mayores explicaciones, y sorprendió a los propios asambleístas cuando dijo que lo hacía "para que puedan regresar a sus hogares tranquilos".



Al salir de la sala del Pleno, asambleístas socialcristianos como Vicente Taiano e independientes como Jimmy Candell atribuyeron la decisión a que no había los votos (71) para la elección.



En principio, el Pleno había sido convocado para ayer para resolver este tema, pero se suspendió debido al tratamiento del juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa.



El hecho de que la exfuncionaria no sea censurada le valió críticas al oficialismo. Eliseo Azuero, uno de los legisladores independientes, consideró que el tema amerita una revisión del acuerdo legislativo con Alianza País (AP).



Por la falta de autoridades las tres comisiones no pueden sesionar desde el 16 de mayo pasado cuando se dio la reorganización de la Asamblea para los dos años que restan de su período.