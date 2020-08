Descuentos en las pensiones escolares no aplican a todas las familias

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de Sierra y Amazonía empezarán un nuevo año el 1 de septiembre de 2020, desde casa. En centros particulares eso implica que las actividades continuarán por medios virtuales, de forma sincrónica y asincrónica.

Esta es la principal preocupación de padres de familia, que piden rebajas en las pensiones. “Nosotros debemos ser los maestros de nuestros hijos y no están usando las instalaciones del plantel. No es justo que nos cobren lo mismo por un servicio que no lo vale”, señala Anabel (nombre protegido).



Luego de que el Ministerio de Educación anunciara nuevas modalidades para el ciclo 2020-2021, la madre de familia de un plantel particular de Quito conoció que en educación abierta (virtual y en línea) se deberá cobrar el 65% de la pensión autorizada a cada plantel.



Ayer, Alexandra Higgins, subsecretaria de la Zona 8 de Educación, pidió a los padres no confundir la modalidad en la que los estudiantes terminaron el año escolar y empezarán el nuevo, que funciona debido a la emergencia, con la educación abierta. Para ofrecer esta última, los planteles deben solicitar la ampliación de su oferta académica.



Eso significa que aquellos que no lo soliciten usarán la tecnología mientras las condiciones sanitarias del país no permitan volver a las aulas. En este caso, los planteles deberán cumplir lo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario: rebajas de hasta el 25%. Es decir que, a través de acuerdos entre los padres y las instituciones se deberá fijar el porcentaje de descuento con ese tope.



La funcionaria de la Cartera de Educación además enfatizó en que los descuentos no son para todos los padres de familia, sino para aquellos que perdieron su trabajo o sufrieron reducción en su salario, debido a la crisis del covid-19, como consta en la Ley Humanitaria: “a los representantes de los alumnos, de acuerdo con la justificación que presenten, demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos”.



Sin embargo, padres de familia afectados por la crisis económica manifiestan que no han recibido descuentos de ningún tipo. Funcionarios de las direcciones distritales del Ministerio de Educación receptan quejas y denuncias telefónicas, ya que se encuentran en modalidad de teletrabajo. También hay puntos de atención presencial.



Si se redujera las pensiones a todos los padres en un 25% implicaría la quiebra de las instituciones, recordaron los gremios de planteles privados Fedepal, Confedec y Corpeducar. Por otro lado, la funcionaria de un colegio particular que pidió la reserva afirma que se han presentado casos en los cuales familias que mantenían deudas, incluso anteriores a la emergencia sanitaria, esperan beneficiarse de los descuentos en este nuevo ciclo.