Descuentos en hospedaje, acceso a Internet y tour se ofrece a los turistas para visitar las playas de Pedernales

El sector turístico de Pedernales, Manabí, ofrece promociones y descuentos para motivar a los turistas y que visiten sus playas. Hasta este 21 de agosto del 2020 son las únicas playas manabitas con autorización para recibir bañistas.

Según la Asociación de Turismo de Pedernales, las promociones están dirigidas a los turistas de los cantones cercanos como El Carmen y Chone, de Manabí, y Santo Domingo de los Tsáchilas.



También se impulsa una campaña con descuentos para hospedaje. La idea es captar a turistas de la Sierra, quienes están en vacaciones escolares hasta el 1 de septiembre.



Las hosterías, ubicadas en la vía Pedernales – Cojimíes, han elaborado paquetes con precios diferentes, según los días. Es decir, de domingo a martes los precios por persona oscilan entre USD 20 y 35. Mientras que de miércoles a sábado, entre USD 40 y USD 60. Los precios incluyen desayuno y acceso a Internet para que las personas puedan trabajar desde la hostería. Además cuentan con playas cerca de las instalaciones, que son poco frecuentadas por turistas.



En el malecón de Pedernales, las ofertas las realizan los restaurantes que venden desayunos y almuerzos desde USD 2,50. Los platos a la carta, como los cebiches, se consiguen hasta en USD 5.



La Agencia de Viajes Tours ofrece paquetes de máximo seis personas que pertenezcan a una misma familia y que no hayan estado en contacto con personas contagiadas por covid-19. Además no aceptan personas de la tercera edad.



La agencia manabita se ha enfocado en tours a Pedernales. El recorrido para turistas de la Sierra empieza con un desayuno en El Carmen, luego realizan un recorrido por las cascadas de Pedernales y la Isla del Amor en Cojimíes.



Según el Municipio de Pedernales, se realizan operativos a diario en locales comerciales, de bebidas, alimentos y hospedaje para precautelar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Las playas también son monitoreadas por las cámaras de vigilancia del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Además, también hay salvavidas y policías municipales que monitorean que no haya libadores, personas sin mascarillas o aglomeraciones.