Desconocidos roban el radio de un auto parqueado en estacionamiento de borde de El Condado

La radio con su pantalla y accesorios personales fueron sustraídos de un vehículo cuyo dueño lo dejó en el estacionamiento de borde El Condado, en el norte de Quito. El hecho se produjo el lunes 23 de septiembre del 2019.

Estos parqueaderos (en la ciudad hay cuatro: El Condado, Cuscungo, Zámbiza y Carapungo) son destinados por el Municipio de Quito para que los conductores que tienen restricción de Hoy no circula puedan dejar ahí sus autos.



Este Diario dialogó con Ángel Peralvo, propietario del automotor, quien denunció el robo ayer en la Fiscalía. Molesto, contó que parqueó su vehículo allí a las 08:00 y cuando lo retiró, a las 17:30, se encontró con que le habían robado. “Forzaron la puerta posterior de la cajuela y se robaron pertenencias. Destrozaron la consola, el tablero central, se llevaron el radio, la matrícula, entre otras cosas”.



Peralvo buscó una respuesta de la firma privada encargada de dar seguridad en el sitio. “Me dijeron que lastimosamente no vieron nada, no escucharon nada y no es responsabilidad de ellos lo que pasa adentro del patio, que ellos están más para hacer un control, un registro de los autos que ingresan. Entonces me quedé sin argumentos o qué hacer”.

Tras encontrar su carro destruido, el afectado se comunicó con el ECU 911 y luego llegó la Policía Nacional. Los agentes hicieron una inspección y levantaron un parte policial. Con ese documento, él presentó la denuncia en la Fiscalía. Los desconocidos también se llevaron la matrícula del carro, unas gafas y una chompa.



El vehículo ingresó con un número de estacionamiento. Por suerte, el auto sí logró encenderse tras el robo, pero los cables fueron destruidos. “Rompieron los paneles del aire acondicionado”.

Así quedó el tablero central del vehículo tras la sustracción del robo de la radio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Peralvo entablará una denuncia particular en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) e incluirá a la compañía de seguridad.



“La intención es que me indemnicen por el daño en función a las proformas que me entregó el concesionario. Lo principal es que haya una constancia del peligro que tienen los vehículos al estar en un lugar donde la normativa nos exige las seguridades que se requiere”, señaló el afectado.



La Epmmop indicó que lamenta lo sucedido e informó que se investiga el caso “para que la empresa contratista de la seguridad emita un informe respecto a lo ocurrido”.



Aclaró que, desde enero hasta septiembre de este año, en el estacionamiento El Condado han ingresado 16 541 vehículos y este es el primer caso reportado. Por ello se han tomado las acciones inmediatas para reforzar la seguridad en ese tipo de espacios.



Asimismo se estableció un plan de rehabilitación de los estacionamientos de borde que incluye la mejora de la calzada, el cerramiento y otras acciones. Además se emitió un oficio a la empresa de seguridad para que estos casos sean reportados inmediatamente y se aporte a la denuncia que presente el usuario.

También se harán reformas al contrato con la firma aseguradora para que incluya coberturas en este tipo de eventos, siempre que hayan sido comprobados.