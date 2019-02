Unidad Popular pedirá que se desclasifiquen documentos sobre la muerte de Jaime Hurtado

LEA TAMBIÉN

El 17 de febrero de 1999, el diputado Jaime Hurtado, uno de los fundadores del Movimiento Popular Democrático (MPD), fue asesinado a pocos metros del edificio de la Asamblea Nacional, centro de Quito. La mañana de hoy, lunes 18 de febrero del 2019, tras 20 años de ese hecho, la directiva del movimiento Unidad Popular (ex MPD), anunció que pedirá que se desclasifiquen documentos para esclarecer el crimen.

Lenín Hurtado, dirigente de Unidad Popular e hijo de Jaime Hurtado, señaló que aún hay información que el país no conoce. Esa información dice Hurtado, no se ha entregado a la Fiscalía, jueces, ni a la Comisión Especial de Investigaciones que se formó en su momento.



“Pediremos la pronta desclasificación para continuar en este empeño de buscar justicia y verdad en este caso”, dijo.



Unidad Popular espera conversar con la ministra del Interior, María Paula Romo, para extender este pedido. Además se acercarán hasta la Cancillería, según Hurtado, para solicitar que se complete el proceso de extradición de Washington A., quien fue acusado como uno de los autores del delito.

Lenin Hurtado, de la directiva de Unidad Popular e hijo de Jaime Hurtado, quien fue asesinado el 17 de febrero de 1999, dice que pedirá al Gobierno de Lenín Moreno que se desclasifique información relacionada con la muerte de su padre.



Como parte de la conmemoración por los 20 años de ese hecho, simpatizantes de Unidad Popular colocaron ofrendas florales en el monumento en honor a Hurtado, ubicado en la calle Piedrahita, frente a la Asamblea Nacional.



En ese acto también estuvo presente Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Él señaló que un crimen como el de Hurtado no puede quedar en la impunidad.



“Como Federación Nacional de Abogados del Ecuador y como abogados tenemos que hacer que se haga justicia. Jaime Hurtado no fue solo un político sino un respetado abogado y no podemos permitir que esto quede así”, señaló García.