Tras seis horas, autoridades logran que hombre que escaló la Torre Eiffel abandone el monumento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un hombre que escaló la Torre Eiffel por razones que se desconocen, provocando la evacuación del monumento, permaneció encaramado a la estructura durante seis horas antes de la intervención de la policía y los bomberos que lograron controlarlo.

“El visitante que había escalado la Torre Eiffel a primera hora de la tarde fue asistido por los equipos de intervención”, indicó poco antes de las 22:00 hora local de este lunes 20 de mayo del 2019 la empresa que gestiona el monumento.



La Torre Eiffel abrirá de nuevo sus puertas el martes a las 09:30, indicó la misma fuente.



“A las 21H30, los miembros de la brigada de los bomberos de París lograron hacer razonar al individuo”, añadió la empresa en un comunicado.



Todo vestido de negro, el hombre se mantuvo de pie apoyado en uno de los pilares, justo debajo del tercer y último piso del monumento.



El hombre “fue asegurado”, indicó una fuente policial, sin dar más precisiones.



En imágenes grabadas por la AFP se puede ver al individuo desplazándose lentamente hacia los bomberos con arneses rojos fácilmente identificables, sujetándose a la estructura metálica antes de ser recibido por los equipos de rescate desplegados a su alrededor.



Los bomberos lograron alcanzar al hombre descendiendo en rapel desde el tercer nivel de la torre de 324 metros y negociaron con él, apoyados por la policía, según una fuente policial, que precisó que por el momento se desconocían las razones de su acto.



“Afortunadamente, este tipo de intrusiones es muy poco habitual” señaló la empresa que gestiona la Torre Eiffel y celebró “el profesionalismo de sus colaboradores y de todos los intervinientes de las fuerzas de seguridad”.



La empresa que gestiona el monumento tuiteó a las 15:30 que la Dama de Hierro no estaba accesible para los visitantes.



“Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre”, añadió una fuente de la empresa, que no pudo decir cuántos turistas fueron evacuados.



Al pie de la Torre Eiffel, cientos de turistas observaban estupefactos la escena.



“Estamos muy decepcionadas... Estamos aquí por una semana y esto cambia todo nuestro programa”, dijeron Sylvie y Céline Forcier, dos turistas canadienses que deambulaban por el barrio esperando que llegue su turno de visita.



“Estábamos haciendo la fila y nos dijeron que debíamos irnos”, cuenta Aniruddha, un guía turístico que acompaña a un grupo de 130 ciudadanos de la India. “Nos queda únicamente un día en París” antes de ir a Bruselas, “vinimos especialmente para ver la Torre Eiffel”, afirma visiblemente desilusionado.



“No me importa lo que pueda pasar, solo quiero que abran. Tengo una reserva para cenar ahí”, dice irritada Maria, una turista estadounidense.



No es la primera vez que que una persona intenta escalar este emblemático monumento de más de 18 000 piezas de hierro construido para la Exposición Universal de 1889. En octubre de 2017 fue completamente evacuada debido a la presencia de un joven que amenazaba con suicidarse.



Francia, que atrae a turistas de todo el mundo por sus monumentos, cultura y gastronomía, recibió a 89,4 millones de turistas extranjeros el año pasado, con lo que mantiene su puesto de primer destino mundial.

Y la Torre Eiffel, que este año cumple 130 años desde su construcción, es el monumento con acceso pago más visitado del mundo, con siete millones de entradas al año.