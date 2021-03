¿Dónde está Sara Sofía? la desaparición de una niña de dos años intriga a Colombia; Su tía cree que fue vendida

"Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", dijo Xiomara Galván este 30 de marzo del 2021 cuando la pequeña Sara Sofía estaría cumpliendo tan solo dos años de edad.

En la puerta de su casa ubicada en la localidad de Kennedy la mujer pide a las autoridades que no olviden el caso pues alberga la esperanza de la niña esté viva.



"Yo sé que se siguen escuchando las mismas versiones acerca de lo que le pasó a mi sobrina pero hasta el momento no tengo ninguna información nueva, por lo menos no por parte de las autoridades", dice Xiomara.



Eso sí hoy guarda la esperanza más que nunca pues Sara Sofía estaría cumpliendo hoy dos años de edad. "Yo sé que ella esta viva. Le pido a las autoridades que no bajen la guardia, que el hecho de que mi hermana y su pareja estén capturados la búsqueda no pare ahí. Como familia queremos que se sepa cuál es la verdad de lo que le pasó a la niña". Agrego que a la familia nunca le han dado información y que la información que han recibido es la que leen y escuchan a través de los medios de comunicación.



Dijo que ha recibido varias llamadas pero que hubo una en particular que la llenó de esperanza. "Un muchacho me llamó de la ciudad de Bucaramanga y me dijo que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos y que la había comprado una mujer".



En medio de su angustia Xiomara le pasó todos estos datos a la Fiscalía pero, hasta el momento, no sabe si las investigaciones acerca de esta llamada han dado frutos. "El hombre me dijo que la tenían el centro de Bucaramanga. También que no me podía dar más información porque la red con la que trabajaba era muy peligrosa. Me dijo que ellos se dedicaban a mujeres pero que se había dado cuenta que la niña estaba en esa ciudad".



Un aspecto más preocupó sobre manera a la mujer. El desconocido les dijo que la niña iba a ser sacada del país a través de una trocha por una red de trata de personas. "Luego intenté llamar a ese número pero nunca más me contestaron".



De esta pista no se sabe nada más o si las autoridades han indagado más en esta hipótesis. "La verdad la tiene ese señor Nilson. Él tiene que contar en dónde está mi sobrina. Este va a ser el último año que no vamos a estar juntas, pero yo sé que ella no está muerta".



También pidió a las autoridades que se ofrezca una recompensa a quien de información sobre el paradero de la niña.



Otra pieza que está siendo contemplada en la investigación es un audio de la mamá de Sara Sofía, Carolina Galván, en la que esta dice: "Yo regalé a la niña, yo la saqué. Se la di a una señora en Patio Bonito".

Esa misma versión la dio Nilsón Díaz. Él añadió que la niña había sido subida a un carro rojo.