Autores de la desaparición de activista feminista peruana son acusados por homicidio

La Fiscalía de Perú pedirá prisión preventiva contra los autores confesos de la desaparición y muerte de la activista feminista Solsiret Rodríguez, tres años y medio después de que se produjera el caso, informaron este jueves 20 de febrero del 2020 fuentes judiciales.

El fiscal provincial del Callao Jimmy Mansilla anunció este jueves que pedirá nueve meses de prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva -una amiga de Solsiret y su excuñado, respectivamente- como presuntos coautores del delito de homicidio calificado.



Las investigaciones del hecho, que dejó en evidencia la inoperancia, los prejuicios y el desinterés de las autoridades en tratar la violencia de género en el país, apenas comienzan.



El país entero analiza en medio de la indignación cómo fue posible que durante años las autoridades no solo se negaran a investigar lo sucedido, sino que acusaran a la activista de haber "abandonado" a su familia.



La Fiscalía indicó que las confesiones de los implicados, las pericias forenses y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los acusados permiten sostener que en agosto de 2016, Aguirre, pareja de Kevin Villanueva en ese momento, habría empujado a la víctima durante una discusión y le habría causado la muerte, tras lo cual llamó al otro acusado para cercenar el cuerpo e intentar deshacerse del mismo.



Disculpas oficiales



El ministro del Interior, Carlos Morán, se reunió este jueves con los padres de la víctima, Rosario Ayvar y Carlos Rodríguez, y les pidió perdón en nombre del Estado "por la negligencia e insensibilidad que mostraron las autoridades políticas y policiales que no investigaron la desaparición de su hija el año 2016".



Morán aseguró que ahora se hará una "investigación exhaustiva" contra todos los policías que intervinieron en este caso y manifestó que comprende "la indignación de la familia por esta negligencia punible de algunos policías e incluso del ministro de Interior de ese entonces, quienes no tuvieron ni proactividad ni sensibilidad para impulsar la investigación".



Muchas incógnitas



Solsiret Rodríguez desapareció el 23 de agosto de 2016 de la casa que compartía con sus dos hijos, su pareja, Brian Villanueva, Kevin Villanueva (gemelo de Brian) y los padres de estos en el Callao.



Aparentemente, según confesó la propia Solsiret a sus padres, así como a otros allegados, Kevin acosaba sexualmente a la joven de 23 años, un tema que esta había expresado directamente a sus suegros para que pusieran fin a la situación.



La tesis fiscal apunta a que Aguirre, en cuya residencia de Lima se encontraron esta semana algunos restos de la joven madre, contó con la ayuda de Kevin para descuartizar y deshacerse del cadáver, si bien las dudas se abren, como indican familiares de Solsiret, sobre la implicación de los demás habitantes de la casa en este crimen.



De hecho, Brian Villanueva, su pareja y padre de sus hijos, nunca la buscó y llegó a denunciar a Solsiret ante la Policía por "abandono del hogar", una denuncia que las autoridades recogieron e incluso defendieron mientras los padres de la víctima pedían que se investigara el caso, aduciendo que "se había ido con otro".



Los suegros de Solsiret, que se quedaron al cuidado de sus hijos, también sostuvieron esta tesis y no aportaron a las investigaciones.



Para la abogada de la familia Rodríguez Aybar, según dijo en declaraciones a la televisión peruana, es evidente que "hay más implicados" en este caso.

"Acá intervinieron más personas. Esto se ha dado en este entorno familiar, hostil, para Solsiret, desde que se quedó en esa casa. No solamente es la participación del cuñado, sino de más personas. Esto debe ahondar más en la Fiscalía porque además, tienen las declaraciones desde hace más tres años, son contradictorios", dijo.



Responsabilidades



El clamor por la exigencia de responsabilidades ante este caso ya llevó a la separación del cargo del agente policial Dante Pastor, quien en agosto de 2016 se negó a admitir la denuncia de desaparición que los padres de Solsiret interpusieron, aduciendo que la víctima estaría "en la casa de otro hombre" y "con la cabeza caliente", según declaró la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.



"Totalmente doloroso (el caso de Solsiret Rodríguez) pero abrazando a los familiares. Felicitarlos por la persistencia. Eso no es lo más grave, tenemos cerca de 200 mujeres desaparecidas y cuando hemos ido lugar por lugar, hay familias que lloran y presentan esa misma queja", indicó la funcionaria.



"Este sistema machista que pone encubre y encarpeta expedientes tiene que terminar. Estamos no solo capacitando a todas las regiones, sino que en este Gobierno se han tomado medidas bastante drásticas como sacar a todo personal de comisarías que no han actuado, incluido (Dante) Pastor", añadió.



También mostró su mea culpa el exministro Carlos Basombrío, quien dirigía la cartera del Interior cuando se produjo la desaparición y ahora reconoció que la labor policial fue "pésima y frívola".

Además, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao ha abierto una investigación preliminar en contra de las fiscales María Quicaño Bautista y Lucila Aliaga Gamarra, debido a su proceder cuando tuvieron a cargo el caso.