Joven de 23 años que desapareció en el norte de Quito fue hallado sin vida

Alexander Ismael Maldonado, quien fue reportado como desaparecido el pasado viernes 15 de enero de 2021, fue hallado este domingo 17. Así lo confirmó a EL COMERCIO su hermana María Alexandra Maldonado.

Aunque no se tienen mayores detalles sobre el hallazgo del joven de 23 años, se sabe que Maldonado falleció. Familiares de Alexander también publicaron en redes sociales que el joven fue hallado muerto. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) estaban a cargo del caso.



Alexander Ismael había sido visto por última vez el viernes, a eso de las 15:00, saliendo de su domicilio en el sector de Carcelén, en el norte de Quito.

María Alexandra Maldonado relató el sábado 16 de enero a EL COMERCIO que no tenían conocimiento de a dónde se dirigía. "No sabíamos que iba a salir", comenta su hermana.



"Cuando mis papás llegaron a la casa, se dieron cuenta que no estaba y que había dejado todas sus cosas". Esto ocurrió a eso de las 17:30 del viernes. "Hicimos la denuncia en la Dinased, que trabaja con nosotros en el caso", agregó la familiar.



El Departamento de Comunicación de la Dinased anunció que una rueda de prensa sobre el caso se llevará a cabo el próximo lunes 18 de enero. El general Fausto Olivo, director de esta instancia en la Policía Nacional, dará declaraciones sobre las circunstancias del hallazgo y los respectivos avances en las investigaciones.