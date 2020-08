Ecuador no está completo; nos faltan nuestros seres queridos, dicen familiares de desaparecidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la lista aparecen los nombres de Ángel Risueño, Carlos Giovanny Hualca, Edwin Pilco, Galo Andrade, Isabel Aguirre, Adrián Romo. La lista es larga. Son 102 nombres que recogió la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) al recordarse hoy, 30 de agosto del 2020, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.

“La desaparición no la ocasionó directamente el Estado, sino alguna persona particular, pero aún sigue siendo forzada, ya que esta desaparición es perpetrada por la fuerza”, dice la organización.



Yanera Constante, madre de Giovanna Pérez, joven universitaria desaparecida el 4 de diciembre de 2010, es parte de Asfadec. Ella quiere que se aclare su caso.



“Hemos alzado nuestra voz de protesta. Exijo verdad y justicia. El Estado no entiende nuestro dolor, por eso no invierte en recursos en instruir fiscales y leyes", dice.

A propósito de este día, en las plataformas digitales hubo conversaciones y debates.



Uno de esos encuentros se denominó “Rastros y memorias: las secuelas de las desapariciones”.



Allí, Michelle Medina, economista e integrante del Comité de Lucha contra la Violencia, Desapariciones y Femicidios (Covidefem), dijo que detrás de las desapariciones hay un sin número de delitos.



“Nos unimos para denunciar la responsabilidad del Estado tanto en su acción como en su omisión en la búsqueda de personas", asegura.



En un comunicado difundido por Asfadec se dice lo siguiente: “De enero a mayo de 2020, el Ministerio de Gobierno registró 2 287 denuncias de desapariciones. De ese número, 100 casos están en investigación”.