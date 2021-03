Jordan Cabrera, de 19 años, desapareció en el norte de Quito el pasado 26 de febrero

El joven Jordan Cabrera, de 19 años, fue visto por última vez en el sector del centro comercial El Bosque (norte de Quito) a las 18:30 del pasado viernes 26 de febrero de 2021. Desde entonces, no ha regresado a casa y sus familiares piden colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Es de contextura gruesa, sus ojos son de color café y su cabello es negro, mide aproximadamente 1,70 y pesa 200 libras. Al momento de su desaparición, el joven vestía un jean, una camiseta gris con letras rojas, zapatillas negras y una mochila gris y negra.



Según relata a EL COMERCIO su hermana Laura Cabrera, ese día Jordan se encontró con su primo en el centro comercial El Bosque. Su primo debía entregarle un regalo a la novia de Jordan de su parte. Así, ambos se despidieron y su familiar se dirigió hasta El Condado para encontrarse con la novia de Jordan.



"Yo ya después me voy a la casa", fueron las palabras de Jordan a su primo, según cuenta (...). El joven desaparecido salió a eso de las 18:30, según captan las cámaras del centro comercial. Siguió su ruta normal por la avenida Edmundo Carvajal y llegó hasta la avenida Mariscal Sucre, donde se puso a esperar un bus que lo lleve a casa. Desde ese momento, el rastro de Jordan se perdió.



La familia logró ingresar a la cuenta de Google del joven para intentar localizar su teléfono. Inmediatamente después, entregaron los detalles a la Policía Nacional. "Me dicen que como ya se sacó el chip, no pueden localizarlo". Apareció, sin embargo, una dirección aproximada. "Más o menos sale por el sur, en el sector de San Bartolo. de ahí ya no hemos tenido más información", dice su hermana.



Jordan estudia ingeniería en sistemas en la Universidad Salesiana. "Es un chico tranquilo. Su hermana lo describe así: "No sale de casa. Recibía sus clases, jugaba por Internet con los primos, tenía comunicación con su novia... Prácticamente nada más. Es muy alegre, no tenía ningún problema en casa".



Si usted tiene información sobre el paradero de Jordan, comuníquese con el ECU-911 o al 1-800 DELITO (33 54 86).